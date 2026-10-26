Existe una larga lista de personalidades argentinas reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. Pero también hay quienes aportan su grano de arena para el cuidado ambiental. Tal como este invento nacional, que surgió de la mano de estudiantes para que los incendios forestales dejen de ser un problema y prevernirlos.
Son argentinos y crearon un sistema que permite prevenir incendios
Estudiantes de una escuela técnica desarrollaron un sistema de alerta que busca prevenir incendios forestales con sensores que monitorean el ambiente
Estudiantes de una escuela técnica inventaron un sistema para prevenir incendios
Durante un viaje escolar por las sierras de Córdoba, un grupo de alumnos del Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima se preparaba para compartir un fogón, pero la actividad fue cancelada debido al peligro de incendios forestales en la zona.
Sin embargo, este problema climático terminó por sacar a la luz un invento creativo: idear una solución para prevenir problemas ambientales. Así nació FireNova, un sistema de alerta temprana desarrollado por cuatro estudiantes de sexto año de Computación junto a sus profesores.
El dispositivo es una herramienta de bajo costo pensada para zonas rurales donde la conectividad a internet suele ser limitada. Entonces, Maximiliano Occhiuzzi, Mayra Equice, Brenda Cardozo y Ailén Mier y los docentes Sebastián Muñoz y Mariano Eito equiparon el invento con sensores que miden variables críticas como la temperatura y la humedad del suelo.
Para determinar el peligro, los creadores se basaron en la conocida regla de los treinta, es decir, teniendo en cuenta las temperaturas mayores a 30 grados, vientos de más de 30 km/h y humedad del suelo inferior al 30%.
Con tecnología inalámbrica de largo alcance, los datos se transmiten sin internet hasta una plataforma digital propia que muestra las mediciones en un mapa y así advertir a los organismos de emergencia.
El invento ya superó pruebas piloto en Córdoba para verificar la transmisión remota de datos hacia Buenos Aires y este sistema también cruzó fronteras: FireNova fue seleccionado entre más de 10.000 postulaciones como uno de los tres finalistas de las Américas en el prestigioso Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027 de los Emiratos Árabes Unidos, asegurando un financiamiento de 25.000 dólares con la posibilidad de ganar 150.000.