Son argentinos y crearon un sistema que permite prevenir incendios

El dispositivo es una herramienta de bajo costo pensada para zonas rurales donde la conectividad a internet suele ser limitada. Entonces, Maximiliano Occhiuzzi, Mayra Equice, Brenda Cardozo y Ailén Mier y los docentes Sebastián Muñoz y Mariano Eito equiparon el invento con sensores que miden variables críticas como la temperatura y la humedad del suelo.

Maximiliano Occhiuzzi, Ailén Mier, Mayra Equice y Brenda Cardozo estudiantes del Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima, de Villa Soldati, creadores de FireNova.

Para determinar el peligro, los creadores se basaron en la conocida regla de los treinta, es decir, teniendo en cuenta las temperaturas mayores a 30 grados, vientos de más de 30 km/h y humedad del suelo inferior al 30%.

Con tecnología inalámbrica de largo alcance, los datos se transmiten sin internet hasta una plataforma digital propia que muestra las mediciones en un mapa y así advertir a los organismos de emergencia.

El invento ya superó pruebas piloto en Córdoba para verificar la transmisión remota de datos hacia Buenos Aires y este sistema también cruzó fronteras: FireNova fue seleccionado entre más de 10.000 postulaciones como uno de los tres finalistas de las Américas en el prestigioso Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027 de los Emiratos Árabes Unidos, asegurando un financiamiento de 25.000 dólares con la posibilidad de ganar 150.000.