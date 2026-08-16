Ni el dulce de leche ni la lapicera: el invento argentino que usás todos los días y no sabías

La historia del colectivo: un invento argentino utilizado en todo el mundo

Los colectivos aparecieron en 1928 a partir de la idea de un grupo de taxistas. El invento nació por la necesidad en la crisis. El plan era idear un recorrido fijo de taxis anunciado en la parte trasera y delantera del auto con carteles. Esto permitía subir a más de un pasajero en un mismo viaje y que iba a un mismo punto.

En aquel entonces, en Argentina, el transporte público por excelencia era el tren, seguido por el tranvía y el subte. Los pasajes eran más económicos que el costo de un taxi individual, razón por la cual los taxistas decidieron reinventar su rubro para solucionar la baja de pasajeros.

Los taxistas se reinventaron tras la crisis.

Con el objetivo de aumentar las ganancias y movidos por la preocupación, idearon este sistema que proponía viajes en taxis de más de un pasajero con una tarifa personal. Tiempo después, el auto pasaría a tener otra forma y llamarse colectivo.

Luego de trasladar pasajeros de prueba que iban a eventos deportivos, realizaron el primer viaje taxi-colectivo la mañana del 24 de septiembre de 1928. El trayecto se dividió en dos tramos que costaban 10 centavos. Se podía ir de Lacarra hasta Plaza Flores y desde allí finalizaba en Caballito, en plaza Primera Junta; luego a la inversa.

En 1932, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires decidió reglamentar el servicio. Habilito las líneas y las enumero del 1 al 69, fijo las medidas de los coches y la cantidad de asientos.

Con el paso del tiempo y por la demanda, el colectivo pasó de ser un autotaxi a ser un transporte de mayor tamaño, con nuevos sistemas de venta de boletos, ventanillas, puertas y medidas para la inclusión de personas con movilidad reducida.

Un invento argentino: Mendoza, pionera de este invento

Aunque el registro de líneas, recorridos y evolución del colectivo se desarrolla en Buenos Aires, en Mendoza ya existían autotaxis similares desde una década antes.

El primer servicio de colectivo-taxi en Mendoza comenzó a operar desde el 10 de noviembre de 1913. Este recorrido conectaba la ciudad de Mendoza con el departamento de Godoy Cruz.

La empresa Taxibús Mendoza lanzó una serie de autos experimentales para probar el servicio en ese entonces, pero las primeras pruebas formales documentadas en la región son de los años 20.