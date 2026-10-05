Feriados 2026: cuándo es el próximo descanso y cómo quedará conformado el fin de semana largo

Se acerca un nuevo fin de semana largo en el país y los trabajadores y estudiantes de Argentina consultan el calendario de Feriados 2026 oficial para saber cuándo será el próximo descanso extendido. La distribución de las jornadas festivas fijadas por el Ministerio del Interior confirma que la próxima pausa nacional llegará a mediados de octubre.
Con el objetivo de fomentar la actividad turística y el comercio regional, esta fecha del calendario permitirá estructurar una escapada de tres días que abarcará desde el sábado hasta el lunes inclusive.
Feriados 2026: cómo se conforma el próximo fin de semana largo
La conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fijada para el 12 de octubre, cae en día lunes, lo que permite estructurar un descanso extendido. De esta manera, el esquema del próximo receso en Argentina queda organizado de la siguiente forma:
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Sábado 10 de octubre: Día de descanso habitual.
Domingo 11 de octubre: Día de descanso habitual.
Lunes 12 de octubre: Feriados nacionales por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Este receso de tres jornadas seguidas representa la oportunidad ideal para planificar viajes de cercanía antes del último tramo del año.
La visita del Papa León XIV y los nuevos feriados y días no laborables
Un hecho destacado que reestructuró la agenda del penúltimo mes del año es la oficialización del Decreto 1103/2026. El Poder Ejecutivo declaró de interés nacional y estableció un esquema especial de feriados con motivo de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre:
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Lunes 9 de noviembre: Feriado nacionales en todo el país, conformando un fin de semana largo de tres días seguidos.
Martes 10 de noviembre: Feriado específico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba.
Miércoles 11 de noviembre: Feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires.
Las fechas que restan de los Feriados 2026
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
- Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV,
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del 20/11)
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
- Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Viernes 25: Navidad (inamovible)
Fines de semana largos confirmados para el resto de 2026
- 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).
- 7 al 9 de noviembre: Visita del Papa León XIV (3 días).
- 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).
- 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).
- 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).
En pocas palabras
- Próximo fin de semana largo: el 12 de octubre cae lunes, conformando un receso de tres días en Argentina.
- Feriados de noviembre: se suman días no laborables por la visita del Papa León XIV y el Día de la Soberanía Nacional.
- Diciembre festivo: incluye el 7 y 8 por la Inmaculada Concepción, y el 25 por Navidad.