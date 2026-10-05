Feriados 2026: cuándo es el próximo descanso y cómo quedará conformado el fin de semana largo

Con el objetivo de fomentar la actividad turística y el comercio regional, esta fecha del calendario permitirá estructurar una escapada de tres días que abarcará desde el sábado hasta el lunes inclusive.

El próximo fin de semana largo es el 12 de octubre que cae lunes, conformando un receso de tres días en Argentina.

Feriados 2026: cómo se conforma el próximo fin de semana largo

La conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fijada para el 12 de octubre, cae en día lunes, lo que permite estructurar un descanso extendido. De esta manera, el esquema del próximo receso en Argentina queda organizado de la siguiente forma: