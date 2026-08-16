Una obra de renovación en una casa del este de Flandes, Bélgica, terminó con un descubrimiento que parece salido de una película: trabajadores encontraron lingotes y monedas de oro valuados en unos US$10,4 millones ocultos entre las paredes de un sótano.
Albañiles perforaban la pared de una casa y descubrieron un tesoro de 10 millones de dólares
Descubrieron lingotes y monedas de oro durante una obra. Ahora comenzó una investigación para determinar quién es el dueño del millonario botín
El hallazgo se produjo a comienzos de esta semana, cuando los obreros realizaban perforaciones para instalar nuevas tuberías de alcantarillado. Entre quienes participaron de la tarea estaba Kobe, un estudiante de 18 años que trabaja durante el verano.
“Nuestra primera reacción fue de incredulidad y asombro”, contó el joven al canal público belga VRT. Según relató, inicialmente creyó que se trataba de monedas de un euro, hasta que apareció una pepita de oro y comprendieron que estaban frente a algo mucho más importante, publica la BBC.
Los trabajadores avisaron a la Policía y descartaron quedarse con el hallazgo. Mario, encargado de la obra, explicó a VRT que había tantas monedas y lingotes que sería prácticamente imposible ocultarlos. “Además, eso sería un robo”, sostuvo.
La disputa por el tesoro puede durar cinco años
La propiedad pertenece actualmente a CAW Oost-Vlaanderen, una organización que brinda servicios de asistencia social en Dendermonde, una localidad flamenca de unos 47.000 habitantes. Su director, Geert Hillaert, aseguró que recibió la noticia con “sorpresa y asombro” y expresó su deseo de que el dinero pueda terminar destinado al trabajo de la organización, ante las necesidades que enfrenta a diario.
La Policía trasladó el oro a un lugar seguro y advirtió que la propiedad ya fue revisada por completo, por lo que pidió al público no acercarse en busca de otros objetos de valor.
Mientras tanto, un fiscal local inició una investigación para determinar el origen del tesoro y quién tiene derecho a reclamarlo.
La legislación belga establece que el propietario legítimo dispone de cinco años para presentarse. Si nadie lo hace, las normas civiles contemplan que un tesoro oculto encontrado en una propiedad ajena se divida entre quien lo descubrió y el dueño del inmueble, siempre que no exista una vinculación con actividades delictivas.
Por ahora, tanto la empresa constructora como la organización propietaria de la casa deberán esperar hasta 1.823 días para saber si ese inesperado golpe de suerte finalmente cambia sus vidas.
En pocas palabras
- Descubrimiento millonario: albañiles hallaron lingotes y monedas de oro valuados en US$10,4 millones ocultos entre las paredes de un sótano en Bélgica.
- Investigación en curso: autoridades iniciaron una investigación para determinar la propiedad del tesoro oculto y quién tiene derecho a reclamarlo legalmente.
- Plazo legal: el propietario legítimo dispone de cinco años para presentarse; de lo contrario, el tesoro se dividiría entre quien lo descubrió y el dueño del inmueble.