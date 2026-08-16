Albañiles perforaban la pared de una casa y descubrieron un tesoro de 10 millones de dólares

El oro que las autoridades ya tienen en su poder. Hay que definir hacia dónde irá. Foto: BBC

Los trabajadores avisaron a la Policía y descartaron quedarse con el hallazgo. Mario, encargado de la obra, explicó a VRT que había tantas monedas y lingotes que sería prácticamente imposible ocultarlos. “Además, eso sería un robo”, sostuvo.

La disputa por el tesoro puede durar cinco años

La propiedad pertenece actualmente a CAW Oost-Vlaanderen, una organización que brinda servicios de asistencia social en Dendermonde, una localidad flamenca de unos 47.000 habitantes. Su director, Geert Hillaert, aseguró que recibió la noticia con “sorpresa y asombro” y expresó su deseo de que el dinero pueda terminar destinado al trabajo de la organización, ante las necesidades que enfrenta a diario.

La Policía trasladó el oro a un lugar seguro y advirtió que la propiedad ya fue revisada por completo, por lo que pidió al público no acercarse en busca de otros objetos de valor.

Mientras tanto, un fiscal local inició una investigación para determinar el origen del tesoro y quién tiene derecho a reclamarlo.

Un montón de monedas de oro fueron encontradas dentro de la pared. Imagen ilustrativa.

La legislación belga establece que el propietario legítimo dispone de cinco años para presentarse. Si nadie lo hace, las normas civiles contemplan que un tesoro oculto encontrado en una propiedad ajena se divida entre quien lo descubrió y el dueño del inmueble, siempre que no exista una vinculación con actividades delictivas.

Por ahora, tanto la empresa constructora como la organización propietaria de la casa deberán esperar hasta 1.823 días para saber si ese inesperado golpe de suerte finalmente cambia sus vidas.