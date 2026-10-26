Douglas y Kristine Tompkins construyeron sus fortunas en la industria de la ropa y el equipamiento para actividades al aire libre. Después abandonaron el mundo empresarial, compraron enormes extensiones de territorio en América del Sur y emprendieron un proyecto de conservación que terminó convirtiéndose en uno de los mayores legados ambientales privados de la historia.
Vendieron sus empresas para comprar tierras en América del Sur y donarlas a un país de la región
La pareja Tompkins, fundadora de The North Face y directiva de Patagonia, destinó su fortuna a la compra de millones de acres en América del Sur para proyectos de conservación.
Douglas Tompkins fue uno de los fundadores de The North Face, la marca de equipamiento para actividades al aire libre, y participó en la creación de Esprit, la firma internacional de moda. Su esposa, Kristine McDivitt Tompkins, dirigió la compañía de indumentaria Patagonia. Tras alejarse de sus carreras empresariales, ambos concentraron sus recursos en una iniciativa poco habitual en América del Sur.
De fabricar ropa a comprar montañas y bosques de América del Sur
A comienzos de la década de 1990, Douglas comenzó a adquirir propiedades en el sur de Chile. Con el tiempo, el proyecto se extendió a Argentina y llegó a abarcar millones de acres de terrenos destinados a la conservación. La iniciativa no estuvo exenta de polémica. La compra de grandes extensiones por parte de extranjeros despertó sospechas sobre sus intenciones y generó debates acerca de la propiedad de la tierra y la soberanía territorial.
El momento decisivo llegó en 2017, cuando Kristine Tompkins y el Gobierno chileno acordaron una operación de conservación sin precedentes en este país de América del Sur. La fundación vinculada a la pareja se comprometió a donar 407.625 hectáreas al Estado, mientras el Gobierno aportaría terrenos fiscales para crear nuevos parques y ampliar áreas protegidas existentes.
La donación que cambió la escala de los parques nacionales
El acuerdo contribuyó a impulsar una red de parques nacionales en la Patagonia chilena. Entre ellos destaca el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, que protege bosques templados, ríos y fiordos del sur del país. En abril de 2019 se formalizó la transferencia de los parques Pumalín y Patagonia al Estado chileno, completando una etapa fundamental del proyecto.
La iniciativa no se limitó a Chile. En Argentina, los Tompkins también financiaron proyectos de conservación en los Esteros del Iberá, una región de humedales donde se desarrollaron programas de restauración ecológica y recuperación de especies.
Douglas murió en 2015, a los 72 años, tras un accidente mientras practicaba kayak en el sur de Chile. Kristine continuó con el trabajo de conservación.
En pocas palabras
- Tompkins: Vendieron empresas de indumentaria para destinar su fortuna a la conservación en América del Sur.
- Legado: Crearon parques nacionales en Chile y apoyaron proyectos en los Esteros del Iberá, Argentina.
- Donación histórica: La fundación de Kristine Tompkins donó 407.625 hectáreas al Estado chileno en 2017.