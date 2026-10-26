Vendieron sus empresas para comprar tierras en América del Sur y donarlas a un país de la región

El momento decisivo llegó en 2017, cuando Kristine Tompkins y el Gobierno chileno acordaron una operación de conservación sin precedentes en este país de América del Sur. La fundación vinculada a la pareja se comprometió a donar 407.625 hectáreas al Estado, mientras el Gobierno aportaría terrenos fiscales para crear nuevos parques y ampliar áreas protegidas existentes.

La donación que cambió la escala de los parques nacionales

El acuerdo contribuyó a impulsar una red de parques nacionales en la Patagonia chilena. Entre ellos destaca el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, que protege bosques templados, ríos y fiordos del sur del país. En abril de 2019 se formalizó la transferencia de los parques Pumalín y Patagonia al Estado chileno, completando una etapa fundamental del proyecto.

La iniciativa no se limitó a Chile. En Argentina, los Tompkins también financiaron proyectos de conservación en los Esteros del Iberá, una región de humedales donde se desarrollaron programas de restauración ecológica y recuperación de especies.

Douglas murió en 2015, a los 72 años, tras un accidente mientras practicaba kayak en el sur de Chile. Kristine continuó con el trabajo de conservación.