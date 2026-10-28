Transformó 8 bidones de plástico en un barco para tres personas: con motor y a bajo costo

Unos bidones de plástico que iban a terminar desechados se convirtieron en la base de un barco capaz de transportar a tres personas. El responsable es Araújo, un constructor brasileño que documentó el proceso en su canal de YouTube. Su construcción combina ocho tambores reutilizados, una estructura de madera y un motor fuera de borda de cinco caballos de fuerza.
La idea del invento surgió de aprovechar materiales disponibles para construir un bote sin recurrir a los costos de una embarcación comercial. El resultado llamó la atención en redes sociales por la manera en que el plástico recuperado se convirtió en parte del casco de una nave funcional.
¿Cómo fue la construcción de este barco?
El proceso de construcción de este particular barco comenzó con el desmontaje de los ocho recipientes. El constructor utilizó una guía para marcar los cortes y una sierra circular para dividir el plástico en piezas que después adaptó a la forma del casco. La precisión fue fundamental, ya que las superficies debían encajar correctamente para conseguir una estructura uniforme.
Luego, incorporó listones y piezas de madera que funcionaron como armazón. Esta estructura aportó rigidez y permitió fijar los paneles plásticos para dar forma a la embarcación. Uno de los pasos más delicados fue la construcción de la proa, la parte delantera del barco. Para adaptar el plástico a las curvas necesarias, el artesano empleó una pistola de aire caliente, que facilitó el moldeado del material. También utilizó una amoladora para ajustar los bordes y mejorar el acabado de las piezas.
Un motor de cinco caballos
Para reforzar las uniones entre la madera y el plástico, el constructor aprovecha cámaras de aire de bicicleta como material flexible de separación y sellado. La madera recibe además un tratamiento protector para reducir el deterioro provocado por la humedad.
Una vez terminada la estructura, el barco recibió un motor fuera de borda Mercury de cinco caballos de fuerza. Se trataba de un propulsor de potencia reducida, adecuado en principio para embarcaciones pequeñas, aunque el rendimiento real dependía del peso, el diseño del casco y las condiciones del agua.
En las imágenes difundidas, el creador probó el barco en el agua y mostró su funcionamiento con personas a bordo. La capacidad anunciada era de tres ocupantes, aunque eso no equivalía a una certificación oficial de seguridad o carga.
En pocas palabras
- Invento sustentable: Un constructor brasileño creó un barco funcional utilizando ocho bidones de plástico reciclados.
- Construcción económica: La embarcación combina tambores reutilizados, madera y un motor de baja potencia a bajo costo.
- Capacidad y pruebas: El bote tiene capacidad para tres personas y ha sido probado exitosamente en el agua.