Transformó 8 bidones de plástico en un barco para tres personas: con motor y a bajo costo

Luego, incorporó listones y piezas de madera que funcionaron como armazón. Esta estructura aportó rigidez y permitió fijar los paneles plásticos para dar forma a la embarcación. Uno de los pasos más delicados fue la construcción de la proa, la parte delantera del barco. Para adaptar el plástico a las curvas necesarias, el artesano empleó una pistola de aire caliente, que facilitó el moldeado del material. También utilizó una amoladora para ajustar los bordes y mejorar el acabado de las piezas.

Un motor de cinco caballos

Para reforzar las uniones entre la madera y el plástico, el constructor aprovecha cámaras de aire de bicicleta como material flexible de separación y sellado. La madera recibe además un tratamiento protector para reducir el deterioro provocado por la humedad.

Una vez terminada la estructura, el barco recibió un motor fuera de borda Mercury de cinco caballos de fuerza. Se trataba de un propulsor de potencia reducida, adecuado en principio para embarcaciones pequeñas, aunque el rendimiento real dependía del peso, el diseño del casco y las condiciones del agua.

En las imágenes difundidas, el creador probó el barco en el agua y mostró su funcionamiento con personas a bordo. La capacidad anunciada era de tres ocupantes, aunque eso no equivalía a una certificación oficial de seguridad o carga.