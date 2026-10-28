Madre de 9 y abuela de 12 recibe una casa construida con dos toneladas de plástico y hecha en 15 horas

Uno de los aspectos más llamativos es el sistema utilizado para levantar las paredes. En lugar de recurrir exclusivamente a ladrillos convencionales y mortero, la estructura emplea bloques fabricados con plástico reciclado que se encastran entre sí, de forma similar a las piezas de un juego de construcción.

¿Cómo es esta vivienda?

Este diseño modular permite acelerar el montaje y reducir algunas de las etapas habituales de una obra tradicional. El techo también incorpora materiales procedentes de envases reciclados.

La vivienda distribuye sus 27 metros cuadrados entre una sala integrada con la cocina, un dormitorio independiente y un baño completo. Además, incorpora paneles solares para generar electricidad y canaletas para recoger agua de lluvia. Para el saneamiento, dispone de un biodigestor y una zanja de infiltración destinados al tratamiento de las aguas residuales.