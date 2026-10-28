Madre de 9 y abuela de 12 recibe una casa construida con dos toneladas de plástico y hecha en 15 horas

Una vivienda de apenas 27 metros cuadrados logró combinar reciclaje, tecnología y construcción rápida para ofrecer un hogar a una familia en situación de vulnerabilidad en Brasil. La casa, ubicada en la comunidad de Porto de Areia, en Carapicuíba, en el área metropolitana de São Paulo, fue ensamblada en aproximadamente 15 horas y utiliza cerca de dos toneladas de plástico reciclado en su estructura.
La beneficiaria es Rejane Alves de Souza, una mujer que tenía 45 años cuando recibió la vivienda. Madre de nueve hijos y abuela de doce nietos, atravesó dificultades económicas y problemas de salud que afectaron su capacidad para trabajar. La nueva casa buscó ofrecerle mejores condiciones habitacionales a ella y a su familia.
¿Cómo se construyó esta casa con dos toneladas de plástico reciclado y en solo 15 horas?
La construcción forma parte del proyecto Moradia Semente Eco Sustentável, impulsado por la organización social TETO Brasil junto con la empresa Fuplastic, Amanco Wavin y la ONG Biosaneamento. La propuesta combina soluciones para el acceso a la vivienda con la reutilización de residuos que, de otro modo, podrían terminar en vertederos o contaminar el entorno.
Uno de los aspectos más llamativos es el sistema utilizado para levantar las paredes. En lugar de recurrir exclusivamente a ladrillos convencionales y mortero, la estructura emplea bloques fabricados con plástico reciclado que se encastran entre sí, de forma similar a las piezas de un juego de construcción.
¿Cómo es esta vivienda?
Este diseño modular permite acelerar el montaje y reducir algunas de las etapas habituales de una obra tradicional. El techo también incorpora materiales procedentes de envases reciclados.
La vivienda distribuye sus 27 metros cuadrados entre una sala integrada con la cocina, un dormitorio independiente y un baño completo. Además, incorpora paneles solares para generar electricidad y canaletas para recoger agua de lluvia. Para el saneamiento, dispone de un biodigestor y una zanja de infiltración destinados al tratamiento de las aguas residuales.
En pocas palabras
- Vivienda innovadora: Se construyó una casa de 27m² con plástico reciclado en 15 horas para una familia vulnerable.
- Proyecto sustentable: La iniciativa combina reciclaje, tecnología y construcción rápida, utilizando dos toneladas de plástico y paneles solares.
- Impacto social: El hogar beneficia a Rejane Alves de Souza, madre de 9 hijos y abuela de 12, brindando mejores condiciones habitacionales.