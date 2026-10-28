Quién es la sanjuanina que murió en el accidente de trenes en España

El choque de trenes en España provocó la muerte de 68 personas, entre ellas hay una joven sanjuanina, mientras que hay otro argentino desaparecido.
La tragedia ferroviaria en la línea Madrid-Sevilla dejó más de un centenar de heridos tras el choque frontal entre una formación del AVE y otra de la empresa Iryo.
Cancillería y fuentes oficiales confirmaron la muerte de una joven argentina, el rescate con vida de su hermano y la intensa búsqueda contrarreloj de un segundo ciudadano que permanece incomunicado desde el momento del impacto.
Quién era Ana Martina Conte Grand, la víctima fatal argentina
La joven que perdió la vida en el siniestro ferroviario fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 32 años, nacida en la provincia de San Juan y se desempeñaba como podóloga,
Según Infobae, la joven vivía en la comunidad de Andalucía y se encontraba en el vagón número 7 junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió al impacto, sufrió diversas heridas y permanece internado bajo observación en el Hospital de Toledo.
Ambos jóvenes son hijos de un reconocido médico sanjuanino: Jorge Conte Grand y su madre, Claudia, es docente jubilada.
Agustín Randazzo: el argentino que continúa desaparecido
En simultáneo, familiares y allegados mantienen una angustiante búsqueda para localizar a Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que viajaba en la misma formación.
El hombre nació en Buenos Aires y se encuentra en España desde 2002. Trabaja en el área de gestión comercial de una firma de comunicaciones y abordó el convoy para cumplir con su trayecto laboral habitual.
Según explicó su hermano Jirge, ya se hizo la denuncia por desaparición y se han aportado muestras de ADN para peritajes que permitan dar con su ubicación. Incluso Sergi, la pareja de Agustín, denunció a través de redes sociales la falta de información oficial: si bien le comunicaron que Randazzo habría recibido una primera atención primaria en la zona del desastre y figura registrado en la base del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), no logran determinar en qué centro asistencial se encuentra ni cuál es su estado clínico actual.
El balance del siniestro y los teléfonos habilitados para emergencias
El choque ocurrido en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad entre Urda y Los Yébenes mantiene interrumpida la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía:
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Heridos hospitalizados: 107 personas continúan internadas en centros médicos de Castilla-La Mancha, de las cuales 15 se encuentran en código rojo y cuatro permanecen en estado crítico.
Canales de asistencia de Renfe: línea exclusiva habilitada para familiares y damnificados: 900 10 10 20.
Línea de contacto Iryo: atención a afectados en el 900 001 403.
Emergencias oficiales: línea directa del Servicio 112 de Castilla-La Mancha: 900 122 112.
En pocas palabras
- Tragedia ferroviaria: Choque de trenes en España deja 68 muertos, incluyendo una argentina.
- Identificación de víctimas: Ana Martina Conte Grand, 32 años, sanjuanina y podóloga, es la víctima fatal confirmada.
- Argentinos en el accidente: Se confirma la muerte de una argentina, el rescate de su hermano y la búsqueda de otro desaparecido.