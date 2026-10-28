Quién es la sanjuanina que murió en el accidente de trenes en España

Quién era Ana Martina Conte Grand, la víctima fatal argentina

La joven que perdió la vida en el siniestro ferroviario fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 32 años, nacida en la provincia de San Juan y se desempeñaba como podóloga,

Según Infobae, la joven vivía en la comunidad de Andalucía y se encontraba en el vagón número 7 junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió al impacto, sufrió diversas heridas y permanece internado bajo observación en el Hospital de Toledo.

Ambos jóvenes son hijos de un reconocido médico sanjuanino: Jorge Conte Grand y su madre, Claudia, es docente jubilada.

Agustín Randazzo: el argentino que continúa desaparecido

En simultáneo, familiares y allegados mantienen una angustiante búsqueda para localizar a Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que viajaba en la misma formación.

El hombre nació en Buenos Aires y se encuentra en España desde 2002. Trabaja en el área de gestión comercial de una firma de comunicaciones y abordó el convoy para cumplir con su trayecto laboral habitual.

Según explicó su hermano Jirge, ya se hizo la denuncia por desaparición y se han aportado muestras de ADN para peritajes que permitan dar con su ubicación. Incluso Sergi, la pareja de Agustín, denunció a través de redes sociales la falta de información oficial: si bien le comunicaron que Randazzo habría recibido una primera atención primaria en la zona del desastre y figura registrado en la base del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), no logran determinar en qué centro asistencial se encuentra ni cuál es su estado clínico actual.

El balance del siniestro y los teléfonos habilitados para emergencias

El choque ocurrido en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad entre Urda y Los Yébenes mantiene interrumpida la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía: