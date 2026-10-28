El cumpleaños de 15 de Lupita, la perrita que festejó con vestido, Jeep eléctrico, vals y fiesta a todo trapo

Hay cumpleaños de 15 que quedan guardados en el recuerdo de toda una familia, pero el que organizó Ailín Agostini en honor a su Lupita superó cualquier expectativa. La perrita, una caniche que forma parte del hogar desde hace una década y media, cumplió 15 años y su dueña no dudó en tirar la casa por la ventana con una celebración a la altura de las circunstancias para mostrarle su amor.
La noche comenzó con una entrada triunfal. Lupita lució un exclusivo vestido rosado diseñado a medida para la ocasión y arribó al festejo a bordo de un Jeep eléctrico de juguete. Como no podía ser de otra manera, el ingreso estuvo ambientado con su tema musical favorito sonando a todo volumen: "Simply the Best", el clásico de Tina Turner.
Perritos con esmoquin
El evento reunió a toda la familia Agostini, además de amigos, parientes y una selecta lista de invitados de cuatro patas que asistieron luciendo impecables smokings caninos. Entre los momentos más emotivos de la celebración se destacó el infaltable vals. A su turno, los presentes tomaron a la agasajada en brazos para cumplir con el tradicional baile, sacando más de una sonrisa y varios aplausos entre la concurrencia.
La ambientación estuvo cuidada al detalle, con globos metalizados dorados y plateados formando el número 15, y hasta un fotógrafo profesional contratado especialmente para inmortalizar cada instante de la fiesta en una sesión previa.
La gastronomía tampoco se quedó atrás. La organización contempló dos propuestas diferenciadas: un buffet especial para los asistentes humanos y una torta 100% apta para perros, con la que Lupita sopló sus velitas rodeada de sus pares. Para cerrar la celebración, se proyectó un emotivo video con los mejores momentos de la vida de la caniche, un repaso de 15 años de compañía, travesuras y cariño que logró emocionar a todos.
Una fiesta inolvidable, colorida y repleta de afecto para homenajear a quien, sin dudas, es una integrante fundamental de la familia Agostini.
En pocas palabras
- Aniversario Canino: Lupita, una perra caniche, celebró sus 15 años con una fiesta temática.
- Celebración Exclusiva: el evento contó con vestido diseñado a medida, entrada en Jeep eléctrico y un vals.
- Detalles Memorables: incluyó smokings para perros invitados, buffet para humanos y torta especial para la agasajada.