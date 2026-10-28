El cumpleaños de 15 de Lupita, la perrita que festejó con vestido, Jeep eléctrico, vals y fiesta a todo trapo

La noche comenzó con una entrada triunfal. Lupita lució un exclusivo vestido rosado diseñado a medida para la ocasión y arribó al festejo a bordo de un Jeep eléctrico de juguete. Como no podía ser de otra manera, el ingreso estuvo ambientado con su tema musical favorito sonando a todo volumen: "Simply the Best", el clásico de Tina Turner.

Lupita lució un vestido genial.

Perritos con esmoquin

El evento reunió a toda la familia Agostini, además de amigos, parientes y una selecta lista de invitados de cuatro patas que asistieron luciendo impecables smokings caninos. Entre los momentos más emotivos de la celebración se destacó el infaltable vals. A su turno, los presentes tomaron a la agasajada en brazos para cumplir con el tradicional baile, sacando más de una sonrisa y varios aplausos entre la concurrencia.