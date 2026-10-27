Tres perros atacaron a una mujer de 58 años: perdió el brazo y está en terapia intensiva

La mujer de 58 años debió ser trasladada de urgencia hasta el Hospital Cuenca Alta por el propio dueño de los perros donde los profesionales de la salud constataron la gravedad de las lesiones sufridas que incluyeron la amputación traumática del brazo derecho y un riesgo inminente de perder una de sus piernas debido a los profundos desgarros provocados por las mordeduras de los perros.

Aunque en las últimas horas el parte médico indicó una leve mejoría en su cuadro general que de todas formas continúa bajo estricta observación intensiva mientras la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número dos de Cañuelas imputó formalmente a los presuntos propietarios de los animales identificados como Nicolás Urrutia y María Belén Plastina bajo la carátula inicial de lesiones culposas.

Esta imputación podrían agravarse a lesiones gravísimas conforme avance el expediente judicial y se evalúen las responsabilidades penales correspondientes frente a este gravísimo hecho de inseguridad y tenencia irresponsable de mascotas.