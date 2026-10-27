Tres perros atacaron a una mujer de 58 años: perdió el brazo y está en terapia intensiva

Una mujer de 58 años permanece en terapia intensiva tras sufrir la amputación de un brazo por el ataque de tres ovejeros belgas en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
En un dramático episodio conmocionó a los vecinos de la zona cuando los tres perros saltaron un muro perimetral e ingresaron imprevistamente al domicilio situado sobre la calle San Eduardo para abalanzarse contra la víctima sin mediar provocación alguna ni existir antecedentes de conflictos previos entre las partes involucradas.
Según confirmaron las fuentes policiales a los medios locales mientras que algunos testigos deslizaron la posibilidad de que los canes habrían agredido a otro animal previamente aunque esa versión aún no fue ratificada de manera oficial por los investigadores que llevan adelante el caso tras la denuncia formal radicada por el hermano de la afectada.
La mujer de 58 años debió ser trasladada de urgencia hasta el Hospital Cuenca Alta por el propio dueño de los perros donde los profesionales de la salud constataron la gravedad de las lesiones sufridas que incluyeron la amputación traumática del brazo derecho y un riesgo inminente de perder una de sus piernas debido a los profundos desgarros provocados por las mordeduras de los perros.
Aunque en las últimas horas el parte médico indicó una leve mejoría en su cuadro general que de todas formas continúa bajo estricta observación intensiva mientras la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número dos de Cañuelas imputó formalmente a los presuntos propietarios de los animales identificados como Nicolás Urrutia y María Belén Plastina bajo la carátula inicial de lesiones culposas.
Esta imputación podrían agravarse a lesiones gravísimas conforme avance el expediente judicial y se evalúen las responsabilidades penales correspondientes frente a este gravísimo hecho de inseguridad y tenencia irresponsable de mascotas.
En pocas palabras
- Ataque de perros: una mujer de 58 años está en terapia intensiva tras perder un brazo por el ataque de tres ovejeros belgas en Cañuelas.
- Hechos: los canes saltaron un muro e ingresaron al domicilio de la víctima, atacándola sin provocación previa.
- Imputación: los presuntos dueños de los animales fueron imputados por lesiones culposas, con posible agravamiento a lesiones gravísimas.