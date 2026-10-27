Ante la búsqueda de alternativas económicas, en las redes sociales proliferan supuestas "recetas mágicas" y muchos se preguntan exactamente si el bicarbonato de sodio es un remedio efectivo para eliminar las garrapatas de la piel de tu perro.
Cómo usar el bicarbonato de forma segura para decirle adiós a las garrapatas en tu perro
La forma correcta de aplicación de este remedio casero puede salvar la piel de tu mascota. Todos los detalles, en la nota
La respuesta de los especialistas es clara: si bien este ingrediente de cocina tiene propiedades deshidratantes que pueden debilitar a una garrapata, utilizarlo mal puede salir caro y poner en riesgo la salud del animal.
El peligro del uso desmedido del bicarbonato
La tentación más común es esparcir grandes cantidades de bicarbonato directamente sobre el lomo del canino creyendo que funcionará como un insecticida en seco. Sin embargo, los veterinarios advierten que esto es un grave error.
El pH de la piel de un perro es completamente diferente al humano. Aplicar bicarbonato puro y sin diluir sobre su epidermis provoca una deshidratación severa, dermatitis y quemaduras superficiales.
A esto se le suma un factor de riesgo aún mayor: el instinto del animal. Ante la incomodidad del polvo, el perro intentará lamerse de inmediato, lo que puede derivar en una ingesta excesiva que altere su flora estomacal, causándole vómitos, diarreas o cuadros de intoxicación leve.
La guía paso a paso para una aplicación segura
Para aprovechar las propiedades calmantes y desinfectantes del bicarbonato sin lastimar a tu compañero de cuatro patas, es obligatorio seguir una serie de pautas estrictas:
- Nunca en seco: descartá por completo la idea de aplicar cucharadas directas o masajear el polvo sobre el pelaje seco.
- La dilución correcta: disolvé un máximo de media cucharadita de bicarbonato en un litro de agua tibia (o integralo en una porción generosa de su champú habitual de uso neutro).
- Zonas prohibidas: al aplicar la mezcla líquida con un paño limpio, evitá de manera absoluta el contacto con los ojos, el hocico y las mucosas del animal.
- Enjuague inmediato: dejá actuar la preparación apenas unos segundos y retirala por completo con abundante agua tibia, asegurándote de que no queden rastros de producto en la piel.
En pocas palabras
- Bicarbonato de sodio: remedio casero para garrapatas en perros con precaución.
- Riesgos: uso incorrecto puede causar dermatitis y problemas estomacales al animal.
- Aplicación: diluir en agua o champú, aplicar brevemente y enjuagar.