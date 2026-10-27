Cómo usar el bicarbonato de forma segura para decirle adiós a las garrapatas en tu perro

El pH de la piel de un perro es completamente diferente al humano. Aplicar bicarbonato puro y sin diluir sobre su epidermis provoca una deshidratación severa, dermatitis y quemaduras superficiales.

El bicarbonato deshidrata a las garrapatas, aunque debe ser usado con suma precaución.

A esto se le suma un factor de riesgo aún mayor: el instinto del animal. Ante la incomodidad del polvo, el perro intentará lamerse de inmediato, lo que puede derivar en una ingesta excesiva que altere su flora estomacal, causándole vómitos, diarreas o cuadros de intoxicación leve.

La guía paso a paso para una aplicación segura

Para aprovechar las propiedades calmantes y desinfectantes del bicarbonato sin lastimar a tu compañero de cuatro patas, es obligatorio seguir una serie de pautas estrictas: