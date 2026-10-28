Creían que alimentaban a un perro callejero, pero el veterinario reveló una verdad que lo cambió todo

El animal compartía las características de un perro, medía unos cuarenta centímetros de altura, caminaba siempre con sigilo y mantenía una rutina diaria. Sin embargo, a los vecinos les llamaba la atención que nunca ladraba, no olfateaba como los demás perros del barrio ni buscaba el contacto directo con la gente.

Entonces, ante la preocupación un vecino llevó al animal con comida hacia una jaula transportadora y lo llevó hasta una clínica veterinaria cercana para hacerle un chequeo, desparasitarlo y buscarle un hogar transitorio.

Zorro pampeano.

Sin embargo según cuenta Diario 22. AR, la consulta médica cambió totalmente el rumbo de esta curiosa historia. Al ver detenidamente al paciente de casi seis kilos, el veterinario observó sus orejas triangulares erguidas, su hocico afilado, una cola tupida y un olor fuerte.

Tras la revisación y las características corporales, el veterinario confirmó un diagnóstico totalmente inesperado: no era un perro doméstico, sino un zorro pampeano silvestre juvenil de unos seis meses de edad.

El sorpresivo hallazgo activó de los protocolos oficiales de conservación de la fauna, ya que las leyes provinciales prohíben estrictamente la tenencia de animales silvestres. Agentes de Zoonosis y de la Dirección de Flora y Fauna trasladaron al zorro hacia un centro especializado de rehabilitación y actualmente el animal está en cuarentena para garantizar su posterior liberación final en un hábitat rural adecuado.