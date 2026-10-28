Un argentino muerto y otro desaparecido en el choque de trenes en España: la desesperación en medio de la búsqueda y el temor

Ante la falta de novedades en los listados oficiales, su hermano Jorge radicó de inmediato la denuncia por desaparición ante la policía española y se sometió a las pruebas de extracción de muestras de ADN para peritajes identificatorios. Luego, se trasladó de urgencia hacia Toledo para recorrer en persona las salas de terapia intensiva y guardias médicas, intentando ubicarlo entre los pacientes internados sin identificar.

La incertidumbre llevó a su círculo íntimo a viralizar su imagen en redes sociales y medios de comunicación. Su primo hermano, Rafael García Junicol, puso a disposición la línea telefónica +54 9 11 4192-7700 ante la sospecha de que Agustín pueda estar inconsciente en algún centro asistencial. Como rasgos clave para su reconocimiento, detallaron que tiene barba entrecana, contextura delgada, tatuajes visibles en el cuerpo y suele utilizar gorra negra junto a lentes de sol oscuros. A su vez, su pareja, Sergi, difundió una sentida súplica comunitaria para contactar a cualquier sobreviviente, bombero o rescatista que haya trabajado en la evacuación del vagón 8.

Colapso hospitalario y pedidos de sangre tras el choque del AVE e Iryo

La colisión frontal involucró a una formación de la red AVE y a un convoy de la empresa ferroviaria privada Iryo, provocando el descarrilamiento de varias unidades y desatando un operativo de rescate sin precedentes en la zona central de la península ibérica.

La magnitud de los politraumatismos colapsó los servicios de urgencia en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, cuyas autoridades sanitarias lanzaron un llamado urgente a la población para donar sangre. Ante la gran cantidad de heridos graves que ingresaron indocumentados y la demora lógica de los peritajes forenses, familiares y allegados multiplicaron cadenas de búsqueda en plataformas web independientes para cruzar datos de asientos, fotos y nombres de los pasajeros incomunicados.