Uno de los puntos más destacados del desarrollo es que no exige construir fábricas nuevas ni modificar la maquinaria vial existente:

Método "en seco": El plástico triturado se mezcla directamente con las piedras antes de incorporar el betún asfáltico, ocupando exactamente el mismo volumen que el material rocoso que reemplaza.

El plástico triturado se mezcla directamente con las piedras antes de incorporar el betún asfáltico, ocupando exactamente el mismo volumen que el material rocoso que reemplaza. Sin degradación térmica: Como el plástico PET se funde recién alrededor de los 250 °C y el asfalto se prepara a temperaturas bastante inferiores, los gránulos plásticos mantienen su estructura intacta sin quemarse ni liberar gases tóxicos durante el proceso.

Hicieron asfalto con botellas de plástico recicladas y se dieron cuenta que dura cuatro veces más tiempo (Imagen generada con IA)

Casi cuatro veces más vida útil: los números que sorprendieron en el laboratorio

Al someter las muestras de asfalto con plástico reciclado a pruebas de presión, humedad y desgaste continuo, los resultados superaron ampliamente al pavimento convencional:

295% más de resistencia a las grietas: Al reemplazar un 16% de la piedra por PET, la vida útil del material frente a la fatiga por el paso constante de vehículos se multiplicó casi por cuatro. Mientras que el asfalto común soportó 16.380 ciclos de carga antes de quebrarse, la mezcla con botellas aguantó 64.763 ciclos .

Al reemplazar un de la piedra por PET, la vida útil del material frente a la fatiga por el paso constante de vehículos se multiplicó casi por cuatro. Mientras que el asfalto común soportó antes de quebrarse, la mezcla con botellas aguantó . 57% menos de deformación: Con un 18% de plástico en la mezcla, el pavimento aumentó notablemente su firmeza frente a cargas pesadas repetidas, evitando que se formen esos hundimientos longitudinales típicos en las rutas de carga.

Con un de plástico en la mezcla, el pavimento aumentó notablemente su firmeza frente a cargas pesadas repetidas, evitando que se formen esos hundimientos longitudinales típicos en las rutas de carga. 7% más de protección contra el agua: Ese mismo porcentaje mejoró la resistencia frente a las filtraciones de lluvia, uno de los factores principales que terminan rompiendo el suelo y abriendo pozos.

Además del ahorro en mantenimiento vial, el impacto ecológico sería enorme. Según las estimaciones citadas en el estudio, construir apenas un kilómetro de ruta demanda unas 12.500 toneladas de áridos (piedra y arena). Si se reemplazara solo el 10% de ese volumen por plástico, se reutilizarían unas 630 toneladas de botellas de PET por kilómetro, evitando ocupar cerca de 18.900 metros cúbicos en basurales y rellenos sanitarios.

Hicieron asfalto con botellas de plástico recicladas y se dieron cuenta que dura cuatro veces más tiempo (Imagen generada con IA)

La condición climática: por qué no sirve para zonas muy frías

A pesar de las ventajas mecánicas, los ingenieros detectaron una limitación importante que condiciona dónde puede aplicarse esta tecnología: las bajas temperaturas.

En las pruebas realizadas a 5 °C, el plástico PET se volvió rígido y resultó más frágil que la piedra natural, aumentando el riesgo de rotura ante impactos bruscos. Por este motivo, los autores advierten que el asfalto con botellas recicladas no es recomendable para regiones con inviernos helados o nevadas frecuentes, sino que funciona como una alternativa ideal para climas templados y cálidos.

Qué falta para ver estas rutas en la calle

Por el momento, el avance se mantiene en etapa experimental. Todas las mediciones se realizaron en laboratorio y todavía resta comprobar cómo responde el material bajo condiciones reales de tránsito diario, exposición directa al sol y lluvias torrenciales.

Asimismo, los investigadores señalaron que en futuras etapas deberán evaluar los costos finales de producción a gran escala y medir si el desgaste por el roce de los neumáticos a largo plazo libera microplásticos al ambiente, aunque aclaran que, al quedar encapsulado dentro de la mezcla asfáltica, el material está mucho más protegido que a la intemperie.