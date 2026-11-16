Inauguraron una biblioteca en el penal de San Felipe y los internos eligieron llamarla Jorge Luis Borges

Las primeras donaciones habían comenzado a llegar durante 2023 y 2024, de la mano de Ulises Naranjo, Gabriela Andino y distintos docentes. Sin embargo, fue después del encuentro literario cuando se avanzó concretamente con la organización de una biblioteca y un sistema de préstamos.

El nuevo espacio de San Felipe cuenta con más de 1.670 libros inventariados y está destinado a las personas privadas de libertad y al personal penitenciario. Foto: Gobierno de Mendoza

En el proceso participaron los primeros bibliotecarios: Alejandro, Pablo y Juan, tres presos que colaboraron con la clasificación y el inventario de los ejemplares. También se sumaron penitenciarios y, con el tiempo, el espacio extendió su funcionamiento para que pudiera ser utilizado por los trabajadores de la Institución.

Por qué la biblioteca lleva el nombre de Jorge Luis Borges

En cuanto a la elección del nombre de esta biblioteca, la propuesta de "Jorge Luis Borges" surgió de los propios internos que participaban del Taller Literario de Cultura. Los mismos eran admiradores de la obra del escritor argentino y, por ese motivo, dentro del espacio eran conocidos como los "borgianos".

La elección del nombre también tiene una particular conexión con el mundo penitenciario a través de la literatura. Borges, junto al escritor Adolfo Bioy Casares, publicó en 1942 Seis problemas para don Isidro Parodi, una obra policial protagonizada por un peluquero que resuelve complejos enigmas criminales sin salir de su celda en la Penitenciaría de Buenos Aires.

De esta manera, el nombre de uno de los máximos referentes de la literatura argentina quedó asociado a un espacio que busca acercar los libros y la escritura a quienes transitan el contexto de encierro.

La biblioteca se organizó con un catálogo inicial de 960 ejemplares, pero las nuevas donaciones permitieron ampliar considerablemente la colección. Actualmente cuenta con 1.670 libros inventariados y todavía hay más ejemplares pendientes de clasificación.

La colección incluye una amplia variedad de géneros y temáticas: novelas, historia, religión, psicología, autoayuda, matemática, ciencias naturales y sociales, política, biología, biografías, diccionarios, enciclopedias y distintas colecciones. Por el momento, las novelas y los libros de historia son los más elegidos por los lectores.

La respuesta de los presos y de los penitenciarios fue muy positiva desde el comienzo. De hecho, los préstamos comenzaron a realizarse en mayo, antes de la inauguración oficial del espacio.

La creación de la biblioteca Jorge Luis Borges en San Felipe fue posible gracias al trabajo conjunto, las donaciones y la participación activa de la comunidad. Foto: Gobierno de Mendoza

Cómo funciona el préstamo de libros en el penal San Felipe

La biblioteca funciona habitualmente de lunes a viernes, en el horario de la Oficina de Cultura, entre las 8.30 o 9 y las 16.

Los libros se prestan semanalmente a través de los talleres, una modalidad que permite que el material llegue a toda la población alojada en el complejo. Además, quienes terminan una lectura tienen la posibilidad de solicitar nuevamente otro libro.

Uno de los próximos objetivos es habilitar espacios de lectura en los distintos lugares de alojamiento, para que los presos también puedan acercarse a leer dentro de la biblioteca.

La iniciativa se suma al trabajo que se desarrolla a través de talleres literarios, que funcionan en el complejo desde 2023 y tuvieron una buena recepción entre sus participantes. Estas actividades también permitieron que algunos internos participaran de encuentros literarios, como "La Letra Nos Une" y VaPoesía.

En la biblioteca Jorge Luis Borges de San Felipe lo que más se eligen son las novelas y los libros de historia. Foto: Gobierno de Mendoza

El proyecto crece y quienes quieran colaborar pueden acercar donaciones de libros. Para ello, deben comunicarse directamente con la responsable de la iniciativa, enviando un correo a [email protected].

Con más de 1.670 ejemplares registrados, la biblioteca Jorge Luis Borges se convirtió en un nuevo espacio de encuentro dentro del penal San Felipe, de Capital. Una propuesta que comenzó para darle un lugar a los libros donados y que terminó transformándose en un proyecto colectivo, con la participación de internos y trabajadores, donde la literatura funciona como una herramienta de aprendizaje, expresión e intercambio.