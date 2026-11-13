Abre en el ex-D2 una biblioteca con libros que la dictadura se llevó de las casas de personas secuestradas

Los libros que la Conadep encontró en el D2

En 1984, tras el fin de la dictadura, la Conadep inspeccionó el D2 junto a sobrevivientes. Según el comunicado de los organismos de derechos humanos, los libros estaban en uno de los calabozos más grandes.

Los grupos represivos se los habían llevado de las casas de las personas que secuestraban porque los consideraban "material subversivo".

Cuatro décadas y mucho dolor pasaron. Un testigo entrevistado por Diario UNO declaró que sintió una fuerte emoción al comprobar que, entre los volúmenes rescatados, había un libro muy particular, sobre boxeo, que estuvo en su casa hasta el día en que un grupo de tareas secuestró a su hermana, que está desaparecida.

La agrupación H.I.J.O.S. se ocupó de organizar los ejemplares recuperados -se habla de unos 3.000-. De ese trabajo surgió la biblioteca que ahora abre sus puertas en el ex-D2 y que permitirá a los visitantes consultar esas obras.

En muchos casos, las páginas tienen el subrayado y las anotaciones de víctimas de la dictadura, por lo que se trata de un archivo vivo que conecta las experiencias de militancia de los años '70 con el presente.

Algunos de los libros hallados en el ex D2. Foto: Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA.

Cómo encontraron los libros en un calabozo del D2

La forma en que estos libros fueron "redescubiertos" se relata en la página del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex D2.

Cuando volvió la democracia, un grupo de sobrevivientes recorrió el centro clandestino para reconocer los lugares donde había estado en cautiverio. Al llegar a la zona de los calabozos, Silvia Ontivero pidió que abrieran la celda del fondo. Allí había muerto su compañero Miguel Ángel Gil como consecuencia de la tortura.

Al abrir la puerta, encontraron cientos de libros apilados. Uno cayó al suelo, a los pies de Ontivero. Era un ejemplar de "Las venas abiertas de América Latina", de Eduardo Galeano. Roberto Marmolejo, otro sobreviviente, lo levantó, lo abrió y se lo entregó a su compañera. El libro era de ella.

En la primera página estaba la dedicatoria de su hermano, que se lo había regalado. Cuando la secuestraron, el libro estaba sobre su mesita de luz.