Qué falló en la caída de Microsoft: las claves de las 24 horas de trabajos de recuperación

El incidente impactó directamente en el ecosistema de Microsoft 365.

El origen de la caída en Microsoft

El inconveniente comenzó el jueves alrededor de las 12:30 hora de Nueva York (17:30 GMT) y el portal especializado Downdetector registró un pico de reclamos antes de las 13:00 hora local en Outlook, Microsoft 365, Teams y el asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot:

Descarte de un ciberataque: tanto la empresa como Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas, confirmaron que no existieron indicios de actividad maliciosa ni vinculación con fallos de inteligencia artificial.

tanto la empresa como Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas, confirmaron que no existieron indicios de actividad maliciosa ni vinculación con fallos de inteligencia artificial. Problema en la capacidad de red: el fallo se originó en una actualización previa de la capacidad de su red que salió a la luz tras una modificación reciente en la infraestructura.

el se originó en una actualización previa de la capacidad de su red que salió a la luz tras una modificación reciente en la infraestructura. Ampliación de tráfico: aunque estas tareas buscan añadir conexiones o sustituir equipos para soportar más datos simultáneamente, la firma aún no detalló qué cambios realizó ni cómo desencadenaron la interrupción, y adelantó que publicará un informe técnico completo tras concluir su revisión.

Por qué se demoró el fallo de tecnología

La elevada demanda mundial obligó a los equipos de ingeniería de Microsoft a implementar un protocolo de recuperación escalonado para garantizar la estabilidad del sistema:

Restablecimiento por etapas: la compañía optó por solucionar la incidencia de forma gradual y comprobar el rendimiento en cada fase antes de habilitar el flujo completo tras la caída , lo que extendió los tiempos pero aseguró un funcionamiento estable.

la compañía optó por solucionar la incidencia de forma gradual y comprobar el rendimiento en cada fase antes de habilitar el flujo completo tras la , lo que extendió los tiempos pero aseguró un funcionamiento estable. Cifras de licencias sin balance de afectados: si bien la empresa no difunde un número total de usuarios perjudicados, a finales de 2025 Microsoft 365 superaba los 450 millones de licencias de pago empresariales y educativas, además de acercarse a los 95 millones de suscriptores en planes individuales.

si bien la empresa no difunde un número total de usuarios perjudicados, a finales de 2025 Microsoft 365 superaba los 450 millones de licencias de pago empresariales y educativas, además de acercarse a los 95 millones de suscriptores en planes individuales. Impacto en el sector corporativo: aunque no existe un registro confirmado de cuántas organizaciones sufrieron el corte, la base de datos comercial Landbase estima en varios millones la cantidad de empresas que emplean Microsoft 365 en todo el mundo.

El porqué sobre la caída de Microsoft

La interrupción prolongada de herramientas laborales de uso cotidiano generó consultas habituales entre administradores de sistemas y usuarios sobre el alcance real del problema técnico.

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¿La caída de Microsoft se debió a un ataque informático? No; la empresa descartó cualquier vínculo con problemas de ciberseguridad o actividad maliciosa y atribuyó el fallo exclusivamente a una actualización previa de la capacidad de su red.

No; la empresa descartó cualquier vínculo con problemas de ciberseguridad o actividad maliciosa y atribuyó el exclusivamente a una actualización previa de la capacidad de su red. ¿Qué servicios de Microsoft sufrieron interrupciones? Los reportes alcanzaron al correo electrónico Outlook (Exchange Online), las aplicaciones de Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint), la plataforma de videoconferencias Teams y su asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot.

Los reportes alcanzaron al correo electrónico Outlook (Exchange Online), las aplicaciones de Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint), la plataforma de videoconferencias Teams y su asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot. ¿Ya se normalizó el funcionamiento en todas las regiones? Tras 24 horas de trabajos graduales, Microsoft aseguró observar una recuperación generalizada y estabilidad en todos sus servicios mientras completa el restablecimiento en los clientes y regiones restantes.

El episodio vuelve a reflejar el impacto de las incidencias en la infraestructura en la nube sobre la actividad diaria de millones de trabajadores y organizaciones a nivel global.