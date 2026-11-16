Qué falló en la caída de Microsoft: las claves de las 24 horas de trabajos de recuperación

Microsoft tardó 24hs en restablecer la totalidad de sus servicios digitales y normalizar el acceso al correo electrónico Outlook y a herramientas utilizadas por empresas y organismos públicos, como Teams. La caída generó complicaciones operativas a nivel internacional, aunque la firma reportó una recuperación generalizada y estabilidad progresiva en sus plataformas.
Considerada la mayor empresa de software del mundo, la compañía fue detallando a través de redes sociales los avances técnicos alcanzados para devolver la operatividad a sus clientes, tras reconocer inicialmente inconvenientes para ingresar a los buzones de Exchange Online en América que luego se extendieron al resto de sus servicios.
El incidente impactó directamente en el ecosistema de Microsoft 365, una plataforma que reúne aplicaciones esenciales de trabajo como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, el almacenamiento en la nube de OneDrive y su herramienta de comunicación y colaboración empresarial Teams.
El origen de la caída en Microsoft
El inconveniente comenzó el jueves alrededor de las 12:30 hora de Nueva York (17:30 GMT) y el portal especializado Downdetector registró un pico de reclamos antes de las 13:00 hora local en Outlook, Microsoft 365, Teams y el asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot:
- Descarte de un ciberataque: tanto la empresa como Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas, confirmaron que no existieron indicios de actividad maliciosa ni vinculación con fallos de inteligencia artificial.
- Problema en la capacidad de red: el fallo se originó en una actualización previa de la capacidad de su red que salió a la luz tras una modificación reciente en la infraestructura.
- Ampliación de tráfico: aunque estas tareas buscan añadir conexiones o sustituir equipos para soportar más datos simultáneamente, la firma aún no detalló qué cambios realizó ni cómo desencadenaron la interrupción, y adelantó que publicará un informe técnico completo tras concluir su revisión.
Por qué se demoró el fallo de tecnología
La elevada demanda mundial obligó a los equipos de ingeniería de Microsoft a implementar un protocolo de recuperación escalonado para garantizar la estabilidad del sistema:
- Restablecimiento por etapas: la compañía optó por solucionar la incidencia de forma gradual y comprobar el rendimiento en cada fase antes de habilitar el flujo completo tras la caída, lo que extendió los tiempos pero aseguró un funcionamiento estable.
- Cifras de licencias sin balance de afectados: si bien la empresa no difunde un número total de usuarios perjudicados, a finales de 2025 Microsoft 365 superaba los 450 millones de licencias de pago empresariales y educativas, además de acercarse a los 95 millones de suscriptores en planes individuales.
- Impacto en el sector corporativo: aunque no existe un registro confirmado de cuántas organizaciones sufrieron el corte, la base de datos comercial Landbase estima en varios millones la cantidad de empresas que emplean Microsoft 365 en todo el mundo.
El porqué sobre la caída de Microsoft
La interrupción prolongada de herramientas laborales de uso cotidiano generó consultas habituales entre administradores de sistemas y usuarios sobre el alcance real del problema técnico.
- ¿La caída de Microsoft se debió a un ataque informático? No; la empresa descartó cualquier vínculo con problemas de ciberseguridad o actividad maliciosa y atribuyó el fallo exclusivamente a una actualización previa de la capacidad de su red.
- ¿Qué servicios de Microsoft sufrieron interrupciones? Los reportes alcanzaron al correo electrónico Outlook (Exchange Online), las aplicaciones de Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint), la plataforma de videoconferencias Teams y su asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot.
- ¿Ya se normalizó el funcionamiento en todas las regiones? Tras 24 horas de trabajos graduales, Microsoft aseguró observar una recuperación generalizada y estabilidad en todos sus servicios mientras completa el restablecimiento en los clientes y regiones restantes.
El episodio vuelve a reflejar el impacto de las incidencias en la infraestructura en la nube sobre la actividad diaria de millones de trabajadores y organizaciones a nivel global.
En pocas palabras
- Microsoft investiga: se detallan las causas del fallo que afectó servicios como Outlook y Teams.
- Origen del problema: se descarta ciberataque; el fallo se originó por una actualización de red.
- Recuperación escalonada: Microsoft implementó un protocolo de recuperación gradual para asegurar la estabilidad del sistema.