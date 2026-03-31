Microsoft potencia Copilot con una nueva generación de inteligencia artificial

Una inteligencia artificial que compara modelos y acelera el trabajo

Además de Critique, Microsoft presentó Model Council, una herramienta que permite comparar, en paralelo, las respuestas de distintos modelos de IA. Esto ayuda a los usuarios a elegir la opción más confiable según su necesidad.

La actualización llega junto al lanzamiento ampliado de Copilot Cowork, un agente autónomo basado en la tecnología de Claude Cowork que ahora está disponible para los miembros del programa Frontier. Este sistema permite delegar tareas largas y complejas, conectando pasos, archivos y aplicaciones sin intervención humana constante.

Microsoft acelera para competir en la nueva era de la IA

La compañía reconoce que integrar modelos de distintos proveedores dentro de Copilot es un diferencial clave frente a competidores como Google Gemini y los agentes autónomos de Anthropic. La estrategia apunta a mejorar la adopción de Copilot en empresas y usuarios avanzados, ofreciendo resultados más rápidos, precisos y confiables.

Para Microsoft, este enfoque multimodelo representa “la próxima etapa” en la evolución de la inteligencia artificial, donde la colaboración entre sistemas se vuelve tan importante como la potencia individual de cada modelo.

Si querés entender hacia dónde avanza la tecnología, seguí de cerca estas mejoras: Microsoft está redefiniendo cómo trabajamos con inteligencia artificial en la computadora de todos los días.