La decisión tomó por sorpresa a toda la industria. OpenAI anunció que cerrará Sora, su plataforma capaz de generar videos e imágenes mediante inteligencia artificial, una de las herramientas más comentadas del último año. El mensaje fue directo: “Nos despedimos de Sora”, escribió el equipo en X, agradeciendo a los usuarios que construyeron comunidad alrededor del proyecto.
OpenAI cierra Sora y sacude el futuro de la inteligencia artificial
OpenAI cierra Sora, su herramienta de inteligencia artificial para videos, y deja en pausa su acuerdo con Disney. Un giro clave en la tecnología
La compañía adelantó que pronto dará detalles sobre los plazos de cierre, tanto de la aplicación como de su API. El anuncio marca un giro inesperado para uno de los desarrollos más ambiciosos de la empresa.
El acuerdo con Disney queda en pausa
El cierre de Sora impacta directamente en el acuerdo que OpenAI había firmado con Disney en diciembre. La empresa del ratón había anunciado una inversión de mil millones de dólares y la posibilidad de que herramientas como ChatGPT y Sora generaran videos con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar.
Según NBC News, el fin de Sora implica que ese proyecto no seguirá adelante. Un portavoz de Disney aseguró que la compañía “respeta la decisión de OpenAI de abandonar la generación de video” y que seguirá explorando nuevas formas de usar tecnología de Inteligencia Artificial de manera responsable.
El acuerdo había generado críticas del sindicato de guionistas de EE.UU., que advirtió sobre la necesidad de proteger los derechos creativos en un contexto donde la IA avanza más rápido que la regulación.
Un cierre que llega en el mejor momento de OpenAI
La noticia sorprende porque llega justo cuando OpenAI atraviesa su mayor expansión. En septiembre, la empresa lanzó un modelo mejorado de Sora y una app independiente que se volvió la más descargada en la categoría de fotos y videos de App Store. Y en febrero, la compañía se consolidó como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo tras una ronda de financiación histórica de 110.000 millones de dólares liderada por Amazon, SoftBank y Nvidia.
El cierre de Sora abre interrogantes sobre la estrategia futura de OpenAI y el rumbo de la inteligencia artificial aplicada a video, un campo que crece a una velocidad sin precedentes.
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Fuente: EFE.