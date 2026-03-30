OpenAI cierra Sora y sacude el futuro de la inteligencia artificial

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We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026

Según NBC News, el fin de Sora implica que ese proyecto no seguirá adelante. Un portavoz de Disney aseguró que la compañía “respeta la decisión de OpenAI de abandonar la generación de video” y que seguirá explorando nuevas formas de usar tecnología de Inteligencia Artificial de manera responsable.

El acuerdo había generado críticas del sindicato de guionistas de EE.UU., que advirtió sobre la necesidad de proteger los derechos creativos en un contexto donde la IA avanza más rápido que la regulación.

Un cierre que llega en el mejor momento de OpenAI

La noticia sorprende porque llega justo cuando OpenAI atraviesa su mayor expansión. En septiembre, la empresa lanzó un modelo mejorado de Sora y una app independiente que se volvió la más descargada en la categoría de fotos y videos de App Store. Y en febrero, la compañía se consolidó como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo tras una ronda de financiación histórica de 110.000 millones de dólares liderada por Amazon, SoftBank y Nvidia.

El cierre de Sora abre interrogantes sobre la estrategia futura de OpenAI y el rumbo de la inteligencia artificial aplicada a video, un campo que crece a una velocidad sin precedentes.

Si seguís de cerca cómo evoluciona la tecnología de inteligencia artificial, este movimiento de OpenAI marca un antes y un después. ¿Qué viene ahora?