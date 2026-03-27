El documental que nació en los Oscars y expone el lado oculto de la inteligencia artificial

Los realizadores reconocen que hacer un documental sobre inteligencia artificial fue “una tarea imposible”: cada avance tecnológico volvía obsoleta la información en cuestión de días. Aun así, siguieron adelante con un objetivo claro: generar una conversación global sobre el futuro de la humanidad.

Entre el apocalipsis y el optimismo

El film no toma partido. Presenta escenarios distópicos —desde desempleo masivo hasta manipulación algorítmica— pero también visiones utópicas: avances médicos, creatividad ampliada y nuevas formas de libertad.

El concepto de “apocaloptimista” resume esa dualidad: la idea de que la inteligencia artificial puede ser lo mejor y lo peor al mismo tiempo, y que el resultado dependerá de nuestras decisiones colectivas.

Un llamado a la acción en el documental

Los productores esperan que el público vea el documental acompañado, porque lo importante empieza cuando se encienden las luces: la conversación. Para Tristan Harris, una de las voces centrales, la película es “un catalizador para un movimiento del tamaño de la humanidad”.

Si querés entender hacia dónde va la inteligencia artificial, este documental surgido en los Oscars es una parada obligada.