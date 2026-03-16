Premios Oscars 2026: todas las estrellas olvidadas del 'In Memoriam'

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Hace un par de semanas atrás, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, la productora Katy Mullan declaró : "Ha sido un año increíblemente difícil en el que hemos perdido a muchos íconos y figuras clave de la industria cinematográfica. Por lo tanto, sí, vamos a extender el segmento In Memoriam porque consideramos fundamental rendir un homenaje digno a quienes hemos perdido este año".

Sin embargo, el público en general se enojó o se sorprendió al que ver que varias estrellas de Hollywood no formaron parte de este segmento.

Los premios Oscars también se "olvidaron" de la icónica actriz francesa Brigitte Bardot, aunque sí figuraba en la lista preliminar del sitio web de la Academia. También faltaron Malcolm-Jamal Warner, Bud Cort, protagonista de "Harold y Maude", Tom Noonan, de "Manhunter", y Julian McMahon, de "Los Cuatro Fantásticos", tampoco aparecieron en la transmisión, pero figuraron en la lista de invitados del sitio web. También estuvieron ausentes David Keighley, pionero del formato IMAX, y el actor argentino Héctor Alterio.

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Sin dudas, todas estrellas dejadas de lado supieron aportar su granito de arena a la industria, por lo que esta situación nos lleva a preguntarnos ¿por qué no aparecieron en el homenaje?