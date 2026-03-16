Todos los años, durante la entrega de los premios Oscars, se realiza el famoso segmento "In Memoriam" en el cual se recuerda a todas las estrellas del séptimo arte que fallecieron en el último año.
Premios Oscars 2026: todas las estrellas olvidadas del 'In Memoriam'
La Academia de Hollywood se "olvidó" de incluir en el segmento 'In Memoriam' a varias estrellas que fallecieron en el último año
Este 2026, el segmento extendido incluyó emotivos homenajes a Rob y Michele Reiner, Catherine O'Hara, Diane Keaton y Robert Redford. Sin embargo, el público de todo el mundo se percató de que varios actores y actrices no formaron parte de este apartado.
¿Qué actores y actrices fueron "olvidados" por los premios Oscar?
Los actores Eric Dane y James Van Der Veek fallecieron ambos en el mes de febrero, y ninguno de los dos apareció en el segmento 'In Memoriam' en vivo.
Hace un par de semanas atrás, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, la productora Katy Mullan declaró : "Ha sido un año increíblemente difícil en el que hemos perdido a muchos íconos y figuras clave de la industria cinematográfica. Por lo tanto, sí, vamos a extender el segmento In Memoriam porque consideramos fundamental rendir un homenaje digno a quienes hemos perdido este año".
Sin embargo, el público en general se enojó o se sorprendió al que ver que varias estrellas de Hollywood no formaron parte de este segmento.
Los premios Oscars también se "olvidaron" de la icónica actriz francesa Brigitte Bardot, aunque sí figuraba en la lista preliminar del sitio web de la Academia. También faltaron Malcolm-Jamal Warner, Bud Cort, protagonista de "Harold y Maude", Tom Noonan, de "Manhunter", y Julian McMahon, de "Los Cuatro Fantásticos", tampoco aparecieron en la transmisión, pero figuraron en la lista de invitados del sitio web. También estuvieron ausentes David Keighley, pionero del formato IMAX, y el actor argentino Héctor Alterio.
Sin dudas, todas estrellas dejadas de lado supieron aportar su granito de arena a la industria, por lo que esta situación nos lleva a preguntarnos ¿por qué no aparecieron en el homenaje?