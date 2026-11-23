Por otro lado, para proteger los bordes cortantes, vas a necesitar pegamento transparente y la cobertura plástica de un cable eléctrico de desecho o una tira de porcelana fría.

El paso a paso de esta idea de reciclaje es simple. Primero lava bien las latas quitándoles las etiquetas y los restos de comida. Ahora es momento de proteger los bordes.

Una lata bien lavada y decorada se convierte fácilmente en un contenedor perfecto para lápices, pinceles o herramientas de escritorio.

Como los bordes cortantes de la lata necesita más cuidado que un simple lijado, existen dos técnicas muy efectivas para anular el filo: la primera opción es hacer un corte en un cable y colocar pegamento transparente sobre el borde de la lata. para incrustar la cobertura del cable y haciendo presión a lo largo de todo el contorno.

Otra forma es colocar pegamento sobre el filo y moldear un cordón delgado de porcelana fría sobre la lata, presionando de ambos lados hasta formar un borde suave y redondeado.

Una vez protegidos los bordes, hay que pintar las latas combinando tonos con pintura en aerosol o acrílicos a tu gusto. Por último podpes adherir la base de las latas al trozo de madera usando la pistola de pegamento para darle soporte firme al conjunto e incluso hacer un organizador giratorio, ponerlos como individuales en la mesa o de la forma que desees.

Estos organizadores una ves terminados son ideales para poner lápices, lapiceras, tijeras, pinceles y utensilios de estudio o trabajo. Además, ayudan a conservar el orden en escritorios u oficinas sin invertir dinero y garantizando la protección de las manos.