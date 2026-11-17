Para hacerlo, vas a necesitar una lata de durazno o de conserva cualquiera, un alambre fino, un corcho, tijeras, clavo y lija y de forma opcional, alguna pintura o goma eva para decorar.

El paso a paso para esta trampa cazamosquitos es hacer cuatro orificios enfrentados en los laterales de la lata y aplanarla levemente de lado a lado. Estas perforaciones laterales aseguran una correcta ventilación para que el espiral encendido no se apague.

Con esta simple idea de reciclaje con una lata podrás tener tu propio porta espirales.

Ahora en la cara frontal, marca un círculo con un clavo, haz una perforación y mete las tijeras para realizar cortes rectos hacia los extremos. De este modo creas una ventana o visor decorativo que deja fluir el humo de manera uniforme. Además, es fundamental pasar una lija por todos los bordes metálicos recortados para evitar cortes al manipular el recipiente.

Después, coloca una manija de alambre que atraviese la lata y en el centro de la manija ajusta un corcho y dale forma a un pequeño gancho o rulito de alambre donde encajará el centro del espiral. Por último, podés personalizar el exterior del porta espirales con pintura acrílica o goma eva para darle un toque moderno.

A diferencia de los soportes metálicos tradicionales que suelen usarse en estos casos, esta lata reciclada es como una estructura protectora contra el viento y junta todas las cenizas en su interior.