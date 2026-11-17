Está llegando el calorcito y los mosquitos empiezan a aparecer, por eso debes saber que si tienes una lata que esté sin uso o rota, puedes transformarla en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto es el simple lata que tenés de durazno, arvejas o hasta pintura que seguro guardas en algún rincón de la casa por si acaso. Lejos de ser una simple basura, su estructura metálica redonda puede servir como elemento clave para poner los espirales contra los mosquitos.
Reciclaje: cómo hacer un porta espirales casero para el verano con latas
Una idea original y muy segura para el verano es fabricar un porta espirales casero usando una lata de durazno reciclada. Esta idea de reciclaje te permite mantener a raya a los mosquitos durante las noches calurosas, ofreciendo un soporte estable que evita que el espiral se rompa y juntando todo el residuo en un solo lugar.
Para hacerlo, vas a necesitar una lata de durazno o de conserva cualquiera, un alambre fino, un corcho, tijeras, clavo y lija y de forma opcional, alguna pintura o goma eva para decorar.
El paso a paso para esta trampa cazamosquitos es hacer cuatro orificios enfrentados en los laterales de la lata y aplanarla levemente de lado a lado. Estas perforaciones laterales aseguran una correcta ventilación para que el espiral encendido no se apague.
Ahora en la cara frontal, marca un círculo con un clavo, haz una perforación y mete las tijeras para realizar cortes rectos hacia los extremos. De este modo creas una ventana o visor decorativo que deja fluir el humo de manera uniforme. Además, es fundamental pasar una lija por todos los bordes metálicos recortados para evitar cortes al manipular el recipiente.
Después, coloca una manija de alambre que atraviese la lata y en el centro de la manija ajusta un corcho y dale forma a un pequeño gancho o rulito de alambre donde encajará el centro del espiral. Por último, podés personalizar el exterior del porta espirales con pintura acrílica o goma eva para darle un toque moderno.
A diferencia de los soportes metálicos tradicionales que suelen usarse en estos casos, esta lata reciclada es como una estructura protectora contra el viento y junta todas las cenizas en su interior.
En pocas palabras
- Reciclaje creativo: transforma latas de conserva en prácticos porta espirales caseros para el verano.
- Fácil de hacer: con pocos materiales como alambre y corcho, crea un soporte seguro y ventilado.
- Prevención de mosquitos: una solución ecológica y efectiva para disfrutar de las noches cálidas sin interrupciones.