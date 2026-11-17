María Eugenia De Marchi (UCR) autor del proyecto para otorgar la licencia de conducir a los 17 años. Foto: Cámara de Diputados

Qué vehículos podrán manejar los jóvenes de 17 años y cuáles son las condiciones

Esta ley habilita a los adolescentes a obtener licencias de conducir de las categorías A1.1, A1.2 y B1. Esto incluye ciclomotores de hasta 50 cilindradas, motocicletas de hasta 150 cilindradas y automóviles, utilitarios y camionetas particulares cuyo peso total con carga no supere los 3.500 kilogramos.

Para acceder al carnet, los jóvenes deberán presentar una autorización expresa y por escrito de sus padres, tutores o representantes legales. También tendrán que aprobar un curso obligatorio de educación vial y superar los exámenes psicofísico y práctico de conducción, con las mismas exigencias mínimas que se requieren para una licencia definitiva.

Además, los conductores de 17 años no podrán manejar entre las 23 y las 6, salvo que estén acompañados por un adulto responsable que cuente con licencia vigente.

También regirá la tolerancia cero de alcohol y estupefacientes, sin excepciones. La normativa también establece un régimen de infracción cero: si el adolescente comete una falta antes de cumplir los 18 años, se le revocará inmediatamente la licencia y se notificará al responsable legal.

Los jóvenes de 17 años podrán obtener la licencia de conducir en Mendoza. Foto: Canva

En cambio, quienes lleguen a los 18 años sin infracciones podrán acceder automáticamente a la licencia definitiva.

La Ley también introduce modificaciones para otras categorías profesionales. A partir de los 18 años se podrá acceder a las licencias C y G, correspondientes a camiones sin acoplado, tractores y maquinaria agrícola. En tanto, las categorías D y E, vinculadas al transporte de pasajeros, vehículos de emergencia, cargas pesadas y maquinaria especial, quedarán reservadas para mayores de 21 años.

El senador Walter Marcolini explicó que la habilitación rige para motos de baja cilindrada y automóviles particulares bajo un régimen estricto de alcohol y estupefacientes cero.

Por otra parte, la reforma incorpora cambios en el régimen de infracciones de tránsito. Entre ellos, establece como falta grave evadir, sortear o embestir las barreras de las estaciones de peaje, tanto manuales como automáticas.