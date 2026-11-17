El Senado provincial aprobó este martes la ley que permite a los jóvenes de 17 años tener su primera licencia de conducir. Esta iniciativa modifica la Ley Provincial de Tránsito que permitía que solo los mayores de 18 años pudiesen tener el carnet para manejar en Mendoza.
Aprobaron la ley para que los chicos de 17 años tengan licencia de conducir con restricciones
A partir de su reglamentación, los jóvenes de 17 años podrán tener la licencia de conducir provisoria para manejar con límites de horarios
La reforma recibió 35 votos afirmativos y 2 negativos, y establece un régimen especial para los conductores menores de edad. De esta manera, Mendoza se suma a otras provincias que permiten acceder al carnet antes de cumplir los 18 años, aunque bajo condiciones específicas.
La iniciativa contempla la emisión de una licencia de conducir provisoria y probatoria para determinadas categorías de vehículos. El objetivo es ampliar las posibilidades de movilidad de los adolescentes, especialmente para quienes necesitan trasladarse por motivos educativos, familiares o laborales, sin dejar de lado las exigencias de seguridad vial.
Qué vehículos podrán manejar los jóvenes de 17 años y cuáles son las condiciones
Esta ley habilita a los adolescentes a obtener licencias de conducir de las categorías A1.1, A1.2 y B1. Esto incluye ciclomotores de hasta 50 cilindradas, motocicletas de hasta 150 cilindradas y automóviles, utilitarios y camionetas particulares cuyo peso total con carga no supere los 3.500 kilogramos.
Para acceder al carnet, los jóvenes deberán presentar una autorización expresa y por escrito de sus padres, tutores o representantes legales. También tendrán que aprobar un curso obligatorio de educación vial y superar los exámenes psicofísico y práctico de conducción, con las mismas exigencias mínimas que se requieren para una licencia definitiva.
Además, los conductores de 17 años no podrán manejar entre las 23 y las 6, salvo que estén acompañados por un adulto responsable que cuente con licencia vigente.
También regirá la tolerancia cero de alcohol y estupefacientes, sin excepciones. La normativa también establece un régimen de infracción cero: si el adolescente comete una falta antes de cumplir los 18 años, se le revocará inmediatamente la licencia y se notificará al responsable legal.
En cambio, quienes lleguen a los 18 años sin infracciones podrán acceder automáticamente a la licencia definitiva.
La Ley también introduce modificaciones para otras categorías profesionales. A partir de los 18 años se podrá acceder a las licencias C y G, correspondientes a camiones sin acoplado, tractores y maquinaria agrícola. En tanto, las categorías D y E, vinculadas al transporte de pasajeros, vehículos de emergencia, cargas pesadas y maquinaria especial, quedarán reservadas para mayores de 21 años.
El senador Walter Marcolini explicó que la habilitación rige para motos de baja cilindrada y automóviles particulares bajo un régimen estricto de alcohol y estupefacientes cero.
Por otra parte, la reforma incorpora cambios en el régimen de infracciones de tránsito. Entre ellos, establece como falta grave evadir, sortear o embestir las barreras de las estaciones de peaje, tanto manuales como automáticas.
En pocas palabras
- Menores de 17: podrán obtener licencia de conducir provisoria en Mendoza para motos y autos.
- Condiciones: requiere autorización parental, curso de educación vial y exámenes, con tolerancia cero al alcohol.
- Régimen especial: infracciones resultarán en revocación inmediata de la licencia antes de los 18 años.