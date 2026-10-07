La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción inicial este miércoles al proyecto que habilita la emisión de licencias de conducir a los 17 años. La iniciativa, impulsada por la diputada María Eugenia De Marchi (UCR) junto a una propuesta del legislador Gustavo Perret (PJ), fue aprobada por unanimidad y ahora pasó al Senado para su tratamiento definitivo.
Unánime aprobación en Diputados para otorgar la licencia de conducir a los 17 años
El proyecto de María Eugenia De Marchi (UCR) obtuvo media sanción. Mendoza es una de las 3 provincias que no cuenta con esta norma sobre licencias de conducir
Con este paso, Mendoza se encamina a abandonar el reducido grupo de únicamente 3 provincias que aún no permitían el otorgamiento de carnets de conducir a menores de edad de 18 años bajo las pautas de la Ley Nacional de Tránsito. Las otras dos son Chubut y Santa Fe.
El carnet para jóvenes de 17 años
El texto aprobado introduce un esquema de licencia provisoria y probatoria para las categorías A1.1 y A1.2 (ciclomotores y motos de hasta 150 c.c.) y B1 (autos, utilitarios y camionetas particulares de hasta 3.500 kg). Para obtenerla, los jóvenes deberán cumplir con exigencias específicas:
- Autorización legal: permiso expreso y por escrito de los padres, tutores o representantes legales.
- Evaluación obligatoria: aprobación de un curso de educación vial, examen psicofísico y prueba práctica de conducción.
- Restricción nocturna: prohibición estricta de circular entre las 23 y las 6, salvo que el menor viaje acompañado por un adulto responsable con licencia vigente.
- Alcohol y drogas cero: tolerancia cero absoluta al volante.
- Infracción cero: ante la primera multa registrada antes de cumplir los 18 años, la licencia será revocada de inmediato.
Si el conductor cumple los 18 años sin infracciones en su historial, la licencia se convertirá automáticamente en definitiva.
Modificaciones para transporte pesado y mayores de 18 años
Además del permiso juvenil, la iniciativa contempla cambios en el acceso a licencias profesionales y de trabajo:
- Conductores de 18 años: podrán acceder a las categorías C y G, correspondientes a camiones sin acoplado, tractores y maquinaria agrícola, lo que facilitará la inserción laboral en el sector productivo y rural mendocino.
- Mayores de 21 años: se reserva para esta franja etaria la obtención de carnets categoría D y E (transporte de pasajeros, vehículos de emergencia, cargas pesadas y maquinarias especiales).
Sanciones y fluidez vehicular
El proyecto aprovecha la reforma a la Ley Vial N° 9.024 para incorporar nuevas faltas graves, como la evasión o embestida de barreras en estaciones de peaje (ya sea en vías manuales o de telepase) y cualquier maniobra para evitar el pago de tarifas de tránsito. Asimismo, abre la puerta a la implementación del sistema de descuento de puntos (scoring) según pautas nacionales y provinciales.
Durante la sesión, los bloques destacaron la medida como un avance hacia la autonomía progresiva de los jóvenes, que les brindará mejores oportunidades para estudiar y trabajar, manteniendo a la vez un estricto control de seguridad vial en la provincia.
En pocas palabras
- Licencia de conducir: Diputados le otorgó media sanción al proyecto de ley para otorgar licencias de conducir a jóvenes de 17 años.
- Requisitos: autorización parental, curso vial, exámenes y restricciones de horario y alcohol cero.
- Modificaciones: se incluyen cambios para licencias profesionales y de transporte a partir de los 18 y 21 años.