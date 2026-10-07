Unánime aprobación en Diputados para otorgar la licencia de conducir a los 17 años

Autorización legal: permiso expreso y por escrito de los padres, tutores o representantes legales.

permiso expreso y por escrito de los padres, tutores o representantes legales. Evaluación obligatoria: aprobación de un curso de educación vial, examen psicofísico y prueba práctica de conducción.

aprobación de un curso de educación vial, examen psicofísico y prueba práctica de conducción. Restricción nocturna: prohibición estricta de circular entre las 23 y las 6 , salvo que el menor viaje acompañado por un adulto responsable con licencia vigente.

prohibición estricta de circular , salvo que el menor viaje acompañado por un adulto responsable con licencia vigente. Alcohol y drogas cero: tolerancia cero absoluta al volante.

tolerancia cero absoluta al volante. Infracción cero: ante la primera multa registrada antes de cumplir los 18 años, la licencia será revocada de inmediato.

Si el conductor cumple los 18 años sin infracciones en su historial, la licencia se convertirá automáticamente en definitiva.

Ya tiene media sanción el proyecto de ley para otorgar la licencia de conducir a los 17 años.

Modificaciones para transporte pesado y mayores de 18 años

Además del permiso juvenil, la iniciativa contempla cambios en el acceso a licencias profesionales y de trabajo:

Conductores de 18 años: podrán acceder a las categorías C y G, correspondientes a camiones sin acoplado, tractores y maquinaria agrícola, lo que facilitará la inserción laboral en el sector productivo y rural mendocino.

podrán acceder a las categorías C y G, correspondientes a camiones sin acoplado, tractores y maquinaria agrícola, lo que facilitará la inserción laboral en el sector productivo y rural mendocino. Mayores de 21 años: se reserva para esta franja etaria la obtención de carnets categoría D y E (transporte de pasajeros, vehículos de emergencia, cargas pesadas y maquinarias especiales).

Sanciones y fluidez vehicular

El proyecto aprovecha la reforma a la Ley Vial N° 9.024 para incorporar nuevas faltas graves, como la evasión o embestida de barreras en estaciones de peaje (ya sea en vías manuales o de telepase) y cualquier maniobra para evitar el pago de tarifas de tránsito. Asimismo, abre la puerta a la implementación del sistema de descuento de puntos (scoring) según pautas nacionales y provinciales.

Durante la sesión, los bloques destacaron la medida como un avance hacia la autonomía progresiva de los jóvenes, que les brindará mejores oportunidades para estudiar y trabajar, manteniendo a la vez un estricto control de seguridad vial en la provincia.