En nuestro país nacen más de 100 bebés prematuros por día, según un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría.

"Nadie se contactó con nosotros. Solo ustedes. Se los agradezco del alma. Ese acompañamiento para mí es muy importante", confesó entre lágrimas.

Esa escena íntima, ocurrida en el marco de la Semana del Bebé Prematuro -cuyo día mundial se conmemora cada 17 de noviembre-, sintetiza una década de trabajo silencioso pero transformador.

Con esta última intervención, la asociación mendocina alcanzó la cifra de 400 cunas entregadas desde 2017, consolidando un programa que salva vidas mucho después de que se apagan los monitores de neonatología.

Una misión para bebés prematuros nacida en el territorio

Detrás de esta red humana está la doctora Susana Lucero de De Gaetano, conocida afectuosamente por todos como "Chani".

Médica neonatóloga y referente histórica en el seguimiento de niños de alto riesgo, Chani transformó su experiencia clínica en una cruzada social hace 10 años, cuando advirtió que el alta hospitalaria no siempre garantizaba la supervivencia de los bebés.

"Comencé hace muchos años atrás el seguimiento de los prematuros. Y como los iba a buscar a la casa y los traía al hospital cuando había que internarlos, ahí vi bebés que no tenían espacios para dormir", relata la presidenta de la entidad.

Chani De Gaetano junto a Patricia Curi, Stella Maris Fernández y Norma Peres, el equipo de mujeres que lleva adelante el programa "Sueño Seguro" de Red de Manos Solidarias y a través del cual donan cunas a bebés prematuros.

En sus recorridas por distintos rincones de la provincia, se topó de frente con la cruda realidad de la muerte súbita infantil: "Me encontraba con bebés de zonas vulnerables que un día de frío se acuestan todos en la misma cama y dejan el bracero prendido... Entonces esta historia pienso que hay que cambiarla".

De esa urgencia nació el programa "Sueño Seguro", el emblema de la organización. Aunque su sueño es alcanzar las 2.000 entregas y lograr una ley provincial -inspirada en la legislación chilena- que institucionalice este derecho, De Gaetano valora cada paso: "Me gustaría decirte que llevamos 2.000 cunas entregadas, pero es lento y complicado el camino; nos han donado muchas cuando pedimos, pero un programa continuo nunca hemos podido tener".

Solidaridad que atraviesa muros

La historia de estas 400 cunas esconde, además, un eslabón profundamente humano. Gracias a un convenio entre el Hospital Lagomaggiore y el Servicio Penitenciario de Mendoza, muchas de las camitas para bebés prematuros son fabricadas en los talleres de la cárcel provincial.

"Lo bueno de la mayoría de estas cunas es que las hacemos con presos de la Penitenciaría. Las personas privadas de la libertad nos han expresado su entusiasmo por fabricar cunas para bebés prematuros o no prematuros que lo necesitan; hemos ido a ver cómo trabajan y lo hacen con un amor tremendo", cuenta Chani De Gaetano con orgullo, destacando cómo un acto solidario logra redimir y conectar realidades tan distantes.

En 10 años ya lleva 400 cunas entregadas a familias de bebes prematuros en situacion de vulnerabilidad en Mendoza.

A ese esfuerzo artesanal se suman las alianzas con la comunidad, como la reciente gala de tango solidaria impulsada por la Fundación Grupo América y la Fundación Pianoforte para recaudar fondos destinados a nuevas cunas de bebés.

"La propuesta de unir arte y solidaridad en un espacio de la comunidad que se abre a las personas que más lo necesitan me encanta. Porque realmente el bien del futuro de un niño está en cómo lo cuidemos nosotros, no solo en lo que los padres pueden hacer sino la sociedad en su conjunto", reflexiona la médica.

El desafío de llegar a tiempo

En Argentina nacen más de 100 bebés prematuros por día, según registros de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchos de ellos llegan al mundo antes de la semana 37 de gestación, pesando apenas entre 300 y 600 gramos, lo que convierte a la prematurez en la primera causa de mortalidad infantil.

Por eso, para De Gaetano el compromiso de los gobiernos locales resulta vital, tal como ocurrió en la última entrega en territorio lasherino.

"Este vínculo que estamos haciendo con Las Heras es ejemplar: se comprometen con los bebés de su territorio y eso hace mucho más fácil el camino. Poner nuestro esfuerzo justo en la Semana del Prematuro me parece muy loable, y los invito a que esto tenga continuidad en el tiempo".

A 10 años de haber sembrado la primera semilla, la Red de Manos Unidas demuestra que la recuperación de un niño prematuro no termina en la incubadora. Como resume su presidenta con la certeza de quien ha visto florecer cientos de vidas: "Un bebé que se recupera, una familia que se recupera, es un futuro mejor para todos".

En el área de Neonatología del hospital Lagomaggiore se celebrará este viernes la Semana del Prematuro junto a donaciones y juegos para las familias de los bebés allí internados. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Para cerrar la Semana del Prematuro, este viernes 20 a las 10 de la mañana, en el área de Neonatología del hospital Lagomaggiore la Red de Manos Unidas hará un festejo con juegos y entrega de donaciones a las familias de bebés prematuros allí internados.

Para colaborar, donar o solicitar acompañamiento de la Red de Manos Unidas, pueden buscar a la asociación civil sin fines de lucro en redes (Instagram y Facebook) como @reddemanosunidas o contactarse vía Whatsapp al 2612508469.