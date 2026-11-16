La Justicia Civil condenó al Hospital Lagomaggiore a pagarle $195 millones a una mujer y su pareja por "grave omisión" en el deber de información sobre pautas de higiene postparto, lo que derivó -al final de un proceso infeccioso- en la pérdida total de la fertilidad por la extirpación del útero y los ovarios.
Condenaron al Hospital Lagomaggiore a pagar $195 millones por no informar sobre higiene posparto
Para la Justicia, el Hospital Lagomaggiore omitió informar a una mujer que dio a luz sobre higiene posparto, lo que derivó en la pérdida total de la fertilidad
Los hechos ocurrieron en 2019 y los demandantes habían reclamado una indemnización que fue rechazada en la primera instancia judicial.
El fallo fue firmado por los jueces de la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Silvina Ábalos, Claudio Leiva y Claudio Ferrer y estableció una indemnización por $175 millones en favor de la mujer y por $20 millones en favor de la pareja. Fue por la incapacidad sobreviniente y las consecuencias no patrimoniales de la patología que derivó en la anexohisterectomía.
El Tribunal rechazó la parte de la demanda que había sido interpuesta contra el Gobierno de Mendoza porque la mujer había sido atendida en el centro de salud 17, en Las Heras. La infección urinaria previa tratada en dicho centro no guardaba relación causal con la fascitis necrotizante posterior, indica la sentencia.
Motivos de la condena al Hospital Lagomaggiore
La Justicia Civil consideró que los profesionales del Hospital Lagomaggiore "omitieron" explicar e informar a la paciente las pautas higiénicas y dietarias indispensables que debía seguir durante el puerperio posterior a la cesárea, en 2019.
Según la pericia médica, la falta de estas medidas de higiene constituyó la vía de entrada para una bacteria que desencadenó una fascitis necrotizante (gangrena de Fournier), patología que derivó en la anexohisterectomía.
El tribunal concluyó que existe un nexo de causalidad directa entre la omisión de los médicos y el grave daño sufrido.
La historia clínica del hospital se encontraba "fraccionada y extraviada en parte, sin que constara en ella la indicación de cuidados ni la entrega de pautas informativas previas al alta médica".
Al momento de los hechos, la mujer tenía 23 años y luego de la extirpación del aparato reproductivo se acreditó una incapacidad física del 60%, según el expediente judicial.
Como parte de las consecuencias no patrimoniales contempladas en el fallo indemnizatorio, el Tribunal tuvo en cuenta "los intensos padecimientos por las múltiples cirugías, más de un mes y medio de internación en terapia, la menopausia precoz, las secuelas depresivas y la imposibilidad de cuidar a su hija recién nacida durante sus primeros meses".
En pocas palabras
- Condena judicial: el Hospital Lagomaggiore fue condenado a pagar $195 millones por omisión de información higiénica postparto.
- Consecuencia: la falta de cuidados derivó en una infección que provocó la pérdida total de fertilidad de una paciente.
- Fallo: la Justicia Civil determinó la indemnización por incapacidad sobreviniente y consecuencias no patrimoniales.