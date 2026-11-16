Condenaron al Hospital Lagomaggiore a pagar $195 millones por no informar sobre higiene posparto

La condena al Hospital Lagomaggiore fue dictada en los Tribunales provinciales. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El Tribunal rechazó la parte de la demanda que había sido interpuesta contra el Gobierno de Mendoza porque la mujer había sido atendida en el centro de salud 17, en Las Heras. La infección urinaria previa tratada en dicho centro no guardaba relación causal con la fascitis necrotizante posterior, indica la sentencia.

Motivos de la condena al Hospital Lagomaggiore

La Justicia Civil consideró que los profesionales del Hospital Lagomaggiore "omitieron" explicar e informar a la paciente las pautas higiénicas y dietarias indispensables que debía seguir durante el puerperio posterior a la cesárea, en 2019.

Según la pericia médica, la falta de estas medidas de higiene constituyó la vía de entrada para una bacteria que desencadenó una fascitis necrotizante (gangrena de Fournier), patología que derivó en la anexohisterectomía.

El tribunal concluyó que existe un nexo de causalidad directa entre la omisión de los médicos y el grave daño sufrido.

La falta de información posparto a la paciente fue clave para la condena al Hospital Lagomaggiore.

La historia clínica del hospital se encontraba "fraccionada y extraviada en parte, sin que constara en ella la indicación de cuidados ni la entrega de pautas informativas previas al alta médica".

Al momento de los hechos, la mujer tenía 23 años y luego de la extirpación del aparato reproductivo se acreditó una incapacidad física del 60%, según el expediente judicial.

Como parte de las consecuencias no patrimoniales contempladas en el fallo indemnizatorio, el Tribunal tuvo en cuenta "los intensos padecimientos por las múltiples cirugías, más de un mes y medio de internación en terapia, la menopausia precoz, las secuelas depresivas y la imposibilidad de cuidar a su hija recién nacida durante sus primeros meses".