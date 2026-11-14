La Justicia de Mendoza condenó a 11 años de prisión efectiva al subcomisario Sergio Omar Vilches, de la Policía de Mendoza, por violencia de género y abuso sexual con acceso carnal contra su expareja en dos hechos. La sentencia dictada en los tribunales de San Martín, cierra un largo proceso judicial que comenzó en 2023. El fallo fue comunicado por el juez Armando Martínez y los fundamentos se darán a conocer en los próximos cinco días.
Condenaron a 11 años de prisión efectiva a un subcomisario de la Policía de Mendoza por abuso sexual
Sergio Omar Vilches fue juzgado en los tribunales de San Martín por una serie de graves hechos cometidos contra su expareja durante años de convivencia. La querella había pedido una pena de 20 años
La querella había solicitado 20 años de prisión para Vilches. Además, el tribunal ordenó investigar la posible comisión del delito de tortura.
La investigación del caso estuvo en manos de la fiscal Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de la Tercera Circunscripción Judicial.
El caso comenzó judicialmente en 2023 con la denuncia de la expareja de Vilches por violencia de género. En el transcurso de la investigación la fiscalía sumó 5 acusaciones de abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia de género, ocurridos entre 2018 y 2022 durante la convivencia de la pareja en Junín.
La causa fue elevada a juicio en diciembre de 2025 y finalmente este viernes el subcomisario fue condenado por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal.
El café que mandó al subcomisario a la cárcel
Un incidente de público conocimiento se dio en el medio del desarrollo de esta causa. Ocurrió el viernes 22 de agosto de 2025.
Vilches estaba bajo el régimen de prisión domiciliaria, pero esa mañana debía concurrir a una dependencia judicial de San Martín para ser notificado sobre el avance del expediente y su elevación a juicio.
El hombre tenía autorización para trasladarse desde su vivienda hasta la Fiscalía, pero durante el recorrido se detuvo en un café ubicado en las inmediaciones de calle 25 de Mayo.
Su expareja, quien se dirigía a la sede judicial, lo reconoció, lo filmó y avisó a las autoridades. Cuando la información llegó a la fiscal Gutiérrez, dispuso su detención ante el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas para mantener el beneficio.
El episodio terminó con el subcomisario trasladado a una unidad penitenciaria.
En pocas palabras
- Subcomisario condenado: Sergio Omar Vilches fue sentenciado a 11 años de prisión efectiva por violencia de género y abuso sexual.
- Contexto de la condena: Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2022 contra su expareja en Junín.
- Incidente clave: Vilches fue detenido tras ser filmado en un café mientras cumplía prisión domiciliaria.