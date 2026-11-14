Condenaron a 11 años de prisión efectiva a un subcomisario de la Policía de Mendoza por abuso sexual

El caso comenzó judicialmente en 2023 con la denuncia de la expareja de Vilches por violencia de género. En el transcurso de la investigación la fiscalía sumó 5 acusaciones de abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia de género, ocurridos entre 2018 y 2022 durante la convivencia de la pareja en Junín.

La causa fue elevada a juicio en diciembre de 2025 y finalmente este viernes el subcomisario fue condenado por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal.

El café que mandó al subcomisario a la cárcel

Un incidente de público conocimiento se dio en el medio del desarrollo de esta causa. Ocurrió el viernes 22 de agosto de 2025.

Vilches estaba bajo el régimen de prisión domiciliaria, pero esa mañana debía concurrir a una dependencia judicial de San Martín para ser notificado sobre el avance del expediente y su elevación a juicio.

El hombre tenía autorización para trasladarse desde su vivienda hasta la Fiscalía, pero durante el recorrido se detuvo en un café ubicado en las inmediaciones de calle 25 de Mayo.

Su expareja, quien se dirigía a la sede judicial, lo reconoció, lo filmó y avisó a las autoridades. Cuando la información llegó a la fiscal Gutiérrez, dispuso su detención ante el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas para mantener el beneficio.

El episodio terminó con el subcomisario trasladado a una unidad penitenciaria.