Lázaro Báez, quien cumple condena unificada a 15 años de prisión en la cárcel de Ezeiza por lavado de activos y fraude al Estado durante el kirchnerismo, fue imputado por la Justicia Federal de Río Gallegos por maniobras vinculadas al lavado de activos y narcotráfico dirigidas por teléfono desde la prisión, desde diciembre de 2025.
Lázaro Báez fue imputado y acusado de delinquir desde la cárcel, donde cumple 15 años de prisión
Escuchas y manuscritos complican a Lázaro Báez, acusado de dirigir una banda criminal de tráfico de drogas y lavado de activos desde el penal de Ezeiza
El fiscal federal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) formalizaron la acusación contra Lázaro Báez y otras 15 personas en dos causas judiciales conectadas entre sí por los delitos de lavado de activos por casi $400 millones y tráfico de estupefacientes.
El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, resolvió la prisión preventiva de Lázaro Báez y los demás imputados y dispuso que las investigaciones, a cargo del Ministerio Público Fiscal Federal, duren 2 años como máximo.
Las escuchas que complican a Lázaro Báez
La pesquisa sobre Lázaro Báez, condenado a 15 años de cárcel por las causas denominadas Ruta del Dinero K y Vialidad, fue fruto de escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia mientras investigaba a una organización criminal ligada al narcotráfico.
Según medios de prensa porteños, de las desgrabaciones surgió que Báez daba órdenes operativas a gente a su cargo y, en algunas oportunidades, se refería a la esposa como "la tía".
En la celda de Lázaro Báez en la cárcel de Ezeiza se incautaron, además, cuadernos de uso escolar con anotaciones manuscritas, cuyos contenidos son analizados por los investigadores judiciales.
Según publica el portal Fiscales.gob.ar, "la fiscalía atribuyó a los 9 integrantes dedicarse al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista y a su distribución a través de un lavadero".
De acuerdo a los peritos, "el lavado de activos provenientes de esta actividad tuvo lugar mediante cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros para hacer circular los fondos de origen ilícito e integrarlos al circuito legal".
Según la acusación fiscal que se conoció durante las últimas horas, "el entorno de Lázaro Báez sustraía activos del control judicial -incluidos inmuebles ya inscriptos a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, y utilizaba a los cabecillas de la organización narco para mover fondos y bienes".
En pocas palabras
- Lázaro Báez: el empresario fue imputado por la Justicia Federal de Río Gallegos por lavado de activos y narcotráfico.
- Maniobras desde la cárcel: se le acusa de dirigir operaciones desde prisión, involucrando casi $400 millones.
- Prisión preventiva: el juez Claudio Marcelo Vázquez dictó la medida para Báez y otras 15 personas.