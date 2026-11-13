Lázaro Báez fue imputado y acusado de delinquir desde la cárcel, donde cumple 15 años de prisión

Las escuchas que complican a Lázaro Báez

La pesquisa sobre Lázaro Báez, condenado a 15 años de cárcel por las causas denominadas Ruta del Dinero K y Vialidad, fue fruto de escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia mientras investigaba a una organización criminal ligada al narcotráfico.

Según medios de prensa porteños, de las desgrabaciones surgió que Báez daba órdenes operativas a gente a su cargo y, en algunas oportunidades, se refería a la esposa como "la tía".

En la celda de Lázaro Báez en la cárcel de Ezeiza se incautaron, además, cuadernos de uso escolar con anotaciones manuscritas, cuyos contenidos son analizados por los investigadores judiciales.

Anotaciones manuscritas halladas en la celda de Lázaro Báez, en la cárcel de Ezeiza. Para los fiscales, son pruebas de que lideraba una banda criminal. Foto: Fiscales.gob.ar

Según publica el portal Fiscales.gob.ar, "la fiscalía atribuyó a los 9 integrantes dedicarse al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista y a su distribución a través de un lavadero".

De acuerdo a los peritos, "el lavado de activos provenientes de esta actividad tuvo lugar mediante cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros para hacer circular los fondos de origen ilícito e integrarlos al circuito legal".

Según la acusación fiscal que se conoció durante las últimas horas, "el entorno de Lázaro Báez sustraía activos del control judicial -incluidos inmuebles ya inscriptos a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, y utilizaba a los cabecillas de la organización narco para mover fondos y bienes".