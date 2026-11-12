Al final de un juicio por jurado fue declarado culpable hace casi una semana. Ahora, la Justicia penal lo condenó a 8 años y 6 meses de cárcel.
Culpable en un juicio por jurado fue condenado a 8 años y 6 meses de cárcel
El caso de Hugo Ruarte Bolaño es el primero de robo agravado por el uso de arma de fuego que se trata en un juicio por jurado popular
Se trata de Hugo Ruarte Zuleta, alias Bolaño, a quien la jueza técnica Carolina Colucci le impuso el monto de la pena de prisión por dos delitos conectados entre sí: robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones gravísimas.
Dicho en lenguaje claro, para el jurado popular, que resolvió de modo unánime, Ruarte Zuleta trató de robarle un celular a Emanuel Mubilla a punta de escopeta y luego -cuando la víctima intentaba escapar- le disparó 4 veces. Consecuencia: por las heridas de bala, Mubilla fue socorrido e internado en el Hospital Central, donde lo operaron y le amputaron una pierna.
Juicio por jurado: robo y ataque a balazos
Los hechos ocurrieron en agosto de 2024 en el barrio Santa Teresita, en Las Heras.
La pesquisa y elevación a juicio estuvo a cargo de Juan Manuel Bancalari, fiscal de Robos y Hurtos.
El caso criminal fue tratado en un juicio por jurado popular entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre en una sala de audiencias del Polo Judicial.
A las 18 del último día del proceso, Ruarte Zuleta fue declarado culpable tras una extensa deliberación de los jurados a puertas cerradas.
A continuación, la jueza Colucci dio por cerrada la audiencia y pasó a cuarto intermedio para desarrollar el juicio de cesura, para fijar el monto de la pena de prisión.
El fiscal Bancalari había solicitado que Ruarte Zuleta -quien está detenido desde la época de los hechos- fuera condenado a 16 años de cárcel y la defensora pública Silvina González que se le aplicara el monto mínimo de la pena.
Este miércoles, durante una audiencia celebrada en el Polo Judicial, el hombre apodado Bolaño escuchó de boca de la magistrada que deberá estar encarcelado durante 8 años y 6 meses.
El juicio por jurado en cuestión fue el número 69 desde que en Mendoza se aplica este sistema de participación ciudadana.
Fue el primero por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.
En pocas palabras
- Condena judicial: Hugo Ruarte Zuleta fue sentenciado a 8 años y 6 meses de prisión.
- Delitos cometidos: se lo declaró culpable por robo agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones gravísimas.
- Hechos: intentó robar un celular y disparó 4 veces a la víctima, lo que derivó en la amputación de una pierna.