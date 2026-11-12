Culpable en un juicio por jurado fue condenado a 8 años y 6 meses de cárcel

El primer juicio por jurado por robo agravado por el uso de arma de fuego se realizó durante la semana pasada. Este miércoles, al culpable se le impuso la pena de prisión.

Juicio por jurado: robo y ataque a balazos

Los hechos ocurrieron en agosto de 2024 en el barrio Santa Teresita, en Las Heras.

La pesquisa y elevación a juicio estuvo a cargo de Juan Manuel Bancalari, fiscal de Robos y Hurtos.

El caso criminal fue tratado en un juicio por jurado popular entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre en una sala de audiencias del Polo Judicial.

A las 18 del último día del proceso, Ruarte Zuleta fue declarado culpable tras una extensa deliberación de los jurados a puertas cerradas.

A continuación, la jueza Colucci dio por cerrada la audiencia y pasó a cuarto intermedio para desarrollar el juicio de cesura, para fijar el monto de la pena de prisión.

La jueza penal Carolina Colucci fijó el monto de la pena de prisión para el culpable Ruarte Zuleta.

El fiscal Bancalari había solicitado que Ruarte Zuleta -quien está detenido desde la época de los hechos- fuera condenado a 16 años de cárcel y la defensora pública Silvina González que se le aplicara el monto mínimo de la pena.

Este miércoles, durante una audiencia celebrada en el Polo Judicial, el hombre apodado Bolaño escuchó de boca de la magistrada que deberá estar encarcelado durante 8 años y 6 meses.

El juicio por jurado en cuestión fue el número 69 desde que en Mendoza se aplica este sistema de participación ciudadana.

Fue el primero por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.