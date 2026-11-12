El Poder Judicial de Mendoza oficializó esta semana los resultados de la primera etapa de los exámenes virtuales del concurso de ingreso. Tras filtros y bajas, la cifra de aspirantes se redujo drásticamente de cara a las próximas evaluaciones presenciales.
De los 30.000 que se inscribieron para ingresar al Poder Judicial sólo 8.600 siguen en carrera
El segundo examen fue desaprobado por casi 500 personas. Los puestos del Poder Judicial que se cubrirán son 340 en toda la provincia
Lo cierto es que de los más de 30.000 que se inscribieron los que quedan en carrea para ocupar alguno de los 340 cargos que se ofrecen son algo más 8.600. Es decir, menos de 30%.
Para el segundo examen estaban habilitados 11.392 aspirantes y los que llenaron el formulario correctamente fueron 9.175. De ellos aprobaron 8.683 y no pasaron el filtro 492, o sea sólo cerca de 5%. Ahora se viene una etapa de comprensión lectora, n fecha aún no determinada.
Cómo ingresar al Poder Judicial
El proceso para sumarse al Poder Judicial de Mendoza continúa su marcha y la competencia por las vacantes disponibles es cada vez más reñida. De los 30.657 inscriptos que se anotaron originalmente para formar parte del concurso de ingreso a la Suprema Corte de Justicia, 8.683 personas lograron superar con éxito las dos evaluaciones virtuales, obligatorias y excluyentes realizadas en octubre.
Tras el primer filtro y la segunda instancia de exámenes el universo de concursantes habilitados quedó reducido a poco más de 8.600 postulantes. Todos ellos pelearán por cubrir un total de 340 cargos que se irán efectivizando en los próximos dos años.
Cómo se distribuyen las vacantes por zonas:
1° Circunscripción (Gran Mendoza y Lavalle): 200 cargos.
2° Circunscripción (Zona Sur: San Rafael, General Alvear y Malargüe): 90 cargos en total (50 para San Rafael, 20 para Alvear y 20 para Malargüe).
3° Circunscripción (Zona Este): 30 cargos (San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia).
4° Circunscripción (Valle de Uco): 20 cargos (Tunuyán, Tupungato y San Carlos).
Cómo sigue el concurso
Los aspirantes que continúan en carrera deberán afrontar ahora las instancias presenciales. La próxima evaluación consistirá en un examen de comprensión lectora, para el cual se les entregará un texto y deberán responder un cuestionario de opción múltiple.
Quienes superen esa etapa se medirán en un examen de conocimientos generales (con material de estudio ya disponible en la web oficial) y, posteriormente, deberán atravesar los exigentes filtros del examen psicofísico (evaluación psicolaboral y chequeo médico completo).
Los listados definitivos de orden de mérito determinarán quiénes accederán a los puestos de trabajo, bajo el requisito excluyente de residir a menos de 100 kilómetros de la sede laboral asignada. Los interesados pueden chequear el estado de los resultados en la web oficial del Poder Judicial (jusmendoza.gob.ar).
En pocas palabras
- 8.683 aspirantes: superaron la etapa de exámenes iniciales para ingresar al Poder Judicial de Mendoza.
- 340 cargos: serán cubiertos en toda la provincia tras la reducción drástica de 30.000 inscriptos.
- Próxima etapa: incluirá un examen de comprensión lectora y evaluaciones psicofísicas.