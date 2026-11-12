De los 30.000 que se inscribieron para ingresar al Poder Judicial sólo 8.600 siguen en carrera

Ya pasaron dos instancias de exámenes en el Poder Judicial. Foto: Poder Judicial de Mendoza

Cómo ingresar al Poder Judicial

El proceso para sumarse al Poder Judicial de Mendoza continúa su marcha y la competencia por las vacantes disponibles es cada vez más reñida. De los 30.657 inscriptos que se anotaron originalmente para formar parte del concurso de ingreso a la Suprema Corte de Justicia, 8.683 personas lograron superar con éxito las dos evaluaciones virtuales, obligatorias y excluyentes realizadas en octubre.

Tras el primer filtro y la segunda instancia de exámenes el universo de concursantes habilitados quedó reducido a poco más de 8.600 postulantes. Todos ellos pelearán por cubrir un total de 340 cargos que se irán efectivizando en los próximos dos años.

Cómo se distribuyen las vacantes por zonas:

1° Circunscripción (Gran Mendoza y Lavalle): 200 cargos.

2° Circunscripción (Zona Sur: San Rafael, General Alvear y Malargüe): 90 cargos en total (50 para San Rafael, 20 para Alvear y 20 para Malargüe).

3° Circunscripción (Zona Este): 30 cargos (San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia).

4° Circunscripción (Valle de Uco): 20 cargos (Tunuyán, Tupungato y San Carlos).

Cómo sigue el concurso

Los aspirantes que continúan en carrera deberán afrontar ahora las instancias presenciales. La próxima evaluación consistirá en un examen de comprensión lectora, para el cual se les entregará un texto y deberán responder un cuestionario de opción múltiple.

Quienes superen esa etapa se medirán en un examen de conocimientos generales (con material de estudio ya disponible en la web oficial) y, posteriormente, deberán atravesar los exigentes filtros del examen psicofísico (evaluación psicolaboral y chequeo médico completo).

Los listados definitivos de orden de mérito determinarán quiénes accederán a los puestos de trabajo, bajo el requisito excluyente de residir a menos de 100 kilómetros de la sede laboral asignada. Los interesados pueden chequear el estado de los resultados en la web oficial del Poder Judicial (jusmendoza.gob.ar).