El ala peronista de la Corte confirmó el despido de los 27 pilotos de la Lucha Antigranizo

Los 27 pilotos de la Lucha Antigranizo fueron despedidos e indeminizados luego de que el Gobierno decidiera ponerle fin al combate aéreo de las tormentas graniceras bajo el argumento de que no había evidencia científica que avalara su eficiencia en la protección de la producción. Foto: Luis Rodríguez

Hay que recordar que a mediados de ese año, el Gobierno decidió ponerle fin al combate aéreo de la Lucha Antigranizo argumentando que no había evidencia científica que demostrara la eficacia de ese sistema para mitigar el impacto de las tormentas graniceras.

Tras esa decisión, que políticamente tomó el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu con el aval del gobernador, la empresa estatal AEMSA suspendió la actividad de siembra antigranizo, cerró el taller aeronáutico y el área de operaciones y despidió a 27 pilotos, a los que se les abonó la correspondiente indemnización.

Desde ese momento la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) comenzó con reclamos ante la Justicia, porque sostenán que esos pilotos habían sido despidos de forma arbitraria y sin que se tramitara un procedimiento preventivo de crisis.

Sin embargo, ya en agosto la Corte mendocina rechazó el planteo, pero el gremio insistió a través de un recurso extraordinario federal, solicitando que fuese la Corte Suprema de la Nación quien revisara el fallo local. Pero para que eso ocurriera, debía la Corte local respaldar ese traslado, lo que finalmente no ocurrió.

Los argumentos del gremio de APLA y la respuesta de la Corte

Para insistir y tratar de llegar a la Corte Suprema de la Nación, el gremio de APLA sostuvo que las desvinculaciones de esos 27 pilotos habían vulnerado el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece los derechos laborales y sindicales.

Invocó además los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la libertad sindical y la negociación colectiva.

El juez de la Corte Suprema, Mario Adaro fue el preopinante del fallo que rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado el gremio de APLA para reclamar por el despido de los 27 pilotos de la Lucha Antigranizo.

El sindicato cuestionó la valoración de las pruebas y afirmó que existían indicios de discriminación sindical, entre ellos declaraciones públicas de funcionarios provinciales, actas del directorio de Aemsa y la continuidad de otras actividades dentro de la empresa.

Sin embargo, los jueces de la Corte entendieron que el sindicato no logró demostrar una cuestión federal directamente relacionada con la sentencia impugnada. Además, señalaron que el recurso reiteraba argumentos que ya habían sido analizados en instancias anteriores.

Uno de los fundamentos centrales del fallo fue que la Provincia había abandonado el sistema de protección agrícola mediante aviones y, como consecuencia, dejó de necesitar los servicios de los pilotos afectados.

"Aunque Aemsa continuara prestando otros servicios para la Provincia de Mendoza, dejó de requerirse la labor de los pilotos afectados, por lo que se les abonó la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo",marcaron los jueces.