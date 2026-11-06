El Gobierno de Mendoza detalló los aportes para la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear

Los intendentes de San Rafael, Omar Félix, y de General Alvear, Alejandro Molero. Foto: archivo

Con este esquema financiero sobre la mesa, el 30% restante del presupuesto operativo destinado al pago de combustible, compra de bengalas y contratación de personal deberá ser asumido de forma directa por los municipios interesados en gestionar la operatoria aérea.

Recursos del Fondo Compensador que aprovecharon Alvear y San Rafael

En el escrito formal, la cartera productiva fundamentó la decisión de discontinuar el sistema aéreo tradicional señalando que la evidencia y el consenso de la comunidad científica establecen que los fenómenos meteorológicos severos no pueden ser eliminados ni amenguados mediante las técnicas de mitigación con aviones implementadas hasta la fecha.

En ese aspecto, desde la administración provincial recordaron que la totalidad de las partidas presupuestarias aplicadas en años anteriores a la mitigación aérea fueron reorientadas al Fondo Compensador Agrícola. Este esquema de asistencia financiera directa busca dar cobertura a las explotaciones afectadas por contingencias climáticas.

Según las cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Producción, el 72% de las transferencias liquidadas a través del Fondo Compensador Agrícola durante los últimos 3 años tuvo como destinatarios directos a productores agropecuarios asentados en San Rafael y General Alvear.

Para respaldar la postura oficial, la cartera de Producción adjuntó estadísticas de los últimos 10 años (temporadas 2016-2017 a la fecha), elaboradas sobre la base de las denuncias de los propios productores: