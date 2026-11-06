El Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza envió este viernes una notificación oficial a los intendentes de San Rafael, Omar Félix, y de General Alvear, Alejandro Molero, precisando las condiciones técnicas y financieras requeridas para la transferencia del sistema de lucha antigranizo a los municipios del Sur.
El Gobierno de Mendoza detalló los aportes para la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear
El Ministerio de Producción envió una notificación a los intendentes Omar Félix y Alejandro Molero desglosando la cesión de 2 aeronaves por U$S1,3 millones
En la nota firmada por el ministro Rodolfo Vargas Arizu, el Ejecutivo provincial detalló que la propuesta económica y patrimonial puesta a disposición de ambos municipios asciende a un valor estimado de U$S1.420.000.
El desglose incluye U$S1.300.000 correspondientes a la cesión definitiva de 2 aeronaves -equivalentes a unos $1.700 millones- y U$S120.000 por temporada para cubrir la prestación del servicio de informes meteorológicos y de radar, lo que representa el 70% del valor total de dicho insumo. San Rafael había reclamado los 3 aviones para afrontar la lucha antigranizo.
Con este esquema financiero sobre la mesa, el 30% restante del presupuesto operativo destinado al pago de combustible, compra de bengalas y contratación de personal deberá ser asumido de forma directa por los municipios interesados en gestionar la operatoria aérea.
Recursos del Fondo Compensador que aprovecharon Alvear y San Rafael
En el escrito formal, la cartera productiva fundamentó la decisión de discontinuar el sistema aéreo tradicional señalando que la evidencia y el consenso de la comunidad científica establecen que los fenómenos meteorológicos severos no pueden ser eliminados ni amenguados mediante las técnicas de mitigación con aviones implementadas hasta la fecha.
En ese aspecto, desde la administración provincial recordaron que la totalidad de las partidas presupuestarias aplicadas en años anteriores a la mitigación aérea fueron reorientadas al Fondo Compensador Agrícola. Este esquema de asistencia financiera directa busca dar cobertura a las explotaciones afectadas por contingencias climáticas.
Según las cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Producción, el 72% de las transferencias liquidadas a través del Fondo Compensador Agrícola durante los últimos 3 años tuvo como destinatarios directos a productores agropecuarios asentados en San Rafael y General Alvear.
Para respaldar la postura oficial, la cartera de Producción adjuntó estadísticas de los últimos 10 años (temporadas 2016-2017 a la fecha), elaboradas sobre la base de las denuncias de los propios productores:
- 136.809 hectáreas totales registraron pérdida de cosecha por contingencias climáticas.
- 104.428 hectáreas (76,3%) fueron dañadas por heladas.
- 32.381 hectáreas (23,7%) sufrieron daños por granizo.
En pocas palabras
- Gobierno de Mendoza: el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, detalló los aportes para la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear por U$S1,42 millones.
- Cesión de aeronaves: se transfieren 2 aviones por U$S1,3 millones y U$S120.000 para servicios meteorológicos.
- Fondo Compensador: los fondos antes destinados a aviones se reorientaron a asistencia directa a productores, beneficiando principalmente a San Rafael y General Alvear.