La muerte del enólogo Maximiliano Bizzotto, ocurrida hace casi 6 meses tras una rinoplastía en el centro médico Palmares- se debió a una "lesión quirúrgica" en la base del cráneo, de acuerdo al informe de un médico legista contratado por la familia.
"Lesión quirúrgica en el cráneo": la teoría del médico del enólogo muerto tras una rinoplastía
El perito de la familia del enólogo Maximiliano Bizzotto analizó la historia clínica y presentó un informe en la Fiscalía. La autopsia dirá si hubo delito o no
La documentación lleva la firma del perito Rodolfo Arnaldo Videla (matrícula 8.531) y fue incorporada al expediente judicial de la Unidad Fiscal de Homicidios, en representación del hijo y la esposa de Bizzotto, quien falleció el 22 de mayo último.
Oscar Malla, a cargo de la pesquisa iniciada tras la muerte del enólogo, le tomó declaración informativa al cirujano plástico que llevó adelante la operación el 14 de mayo de 2026. Ese intermedio entre testigo e imputado lo mantiene relativamente vinculado a la causa.
Los resultados y las conclusiones definitivos de la autopsia, a cargo de profesionales del Cuerpo Médico Forense, serán claves para que el fiscal empiece a definir la investigación.
Podrá determinar si el cirujano plástico tuvo -o no- responsabilidad penal en los procedimientos médicos que derivaron en el fallecimiento del enólogo Bizzotto.
La autopsia aún no ha sido terminada, informaron desde la Fiscalía.
Diario UNO contactó al abogado que representa al cirujano. Ninguno hará declaraciones públicas -dijo- porque la causa está bajo investigación.
El historial médico del enólogo fallecido
En el informe entregado a la Fiscalía de Homicidios, el perito Rodolfo Arnaldo Videla reconstruyó el itinerario médico que comenzó en 2025 y derivó en el fallecimiento del enólogo el 22 de mayo de 2026.
- El paciente presentaba un antecedente: Maximiliano Bizzotto había sido operado, durante la infancia. Con el paso del tiempo "desarrolló desviación de tabique, alteración olfativa de importancia y episodios de roncopatía, lo cual afectaba significativamente el desempeño de su labor profesional como enólogo".
- El 12 de agosto de 2025 se produjo la primera consulta con el cirujano, "quien se promociona como especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, y ofrece una técnica quirúrgica con láser sin alterar membranas. Se programó el procedimiento corrector por la dificultad respiratoria.
- El 8 de septiembre de 2025 se realizó la primera cirugía "bajo los estudios pre quirúrgicos correspondientes. Tras el alta inicial, el paciente mostró buena respuesta pero a los pocos días el paciente comenzó a manifestar un cuadro clínico tórpido caracterizado por dolor intenso y halitosis persistente. Ante la consulta, el cirujano indicó lavajes nasales, corticoides, infiltraciones y rotación de esquemas antibióticos. Ante la falta de mejoría, se realizó un cultivo de tejido, que arrojó el diagnóstico de infección por hongos. Se programó una limpieza quirúrgica de urgencia".
- La misma se realizó el 15 de diciembre de 2025 y "se constató la presencia de tejido necrótico".
- En febrero de 2026, "el cuadro clínico evoluciona desfavorablemente con persistencia del olor fétido y aparición de rinorrea acuosa espontánea (salida de líquido claro/transparente por la nariz, signo clínico altamente sugerente de fístula de líquido cefalorraquídeo). Al consultar nuevamente, el cirujano atribuye el síntoma a los cornetes y programa un nuevo acto quirúrgico. Además, se evidencia una secuela estética indeseada (colapso vestibular o nariz pegada).
El día clave
- El 14 de mayo de 2026 se produjeron el ingreso del paciente y la cirugía en el centro quirúrgico de Palmares. "A partir de las 8, para la realización de una septoplastia y turbinectomía, firmando el consentimiento informado. Se le comunica a la familia que será un procedimiento rápido. La duración de la cirugía se extiende por más de 3 horas. Al finalizar, el equipo médico informa que hubo una demora producto de una hemorragia intraoperatoria, restándole gravedad al calificarla como habitual".
- Después, el enólogo Bizzotto egresó del quirófano del centro médico en silla de ruedas. Presentaba signos de deterioro: "Mirada perdida y desorientado. Más tarde, ya en la cama, se advirtió rigidez en brazos y piernas, imposibilidad para hablar, rigidez de cuello y escalofríos. Dos horas después, fue subido a su vehículo particular porque el centro médico debía cerrar. Frente al gravísimo estado de salud, la esposa lo trasladó al Hospital Español".
- Allí, de acuerdo al informe del perito Videla, le realizaron una Tomografía, que reveló "sangrado a nivel encefálico".
- Más tarde, fue trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría. Allí es tratado durante varios días. Su estado se salud se agrava. Se produce el fallecimiento.
- El certificado de defunción entregado al hijo indica que Bizzotto falleció el 22 de mayo a las 16.46 horas el paciente fallece. La causa de muerte es una "hemorragia subaracnoidea FISHER IV, contribuyente a esta causa una septumplastia".
En pocas palabras
- Lesión quirúrgica: el perito de la familia del enólogo fallecido señala una lesión en la base del cráneo tras una rinoplastía.
- Diligencias: la autopsia es clave para determinar si el cirujano plástico tuvo responsabilidad penal en la muerte del profesional.
- Cronología médica: el informe detalla el historial del paciente, cirugías previas y complicaciones posteriores al procedimiento.