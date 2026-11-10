"Lesión quirúrgica en el cráneo": la teoría del médico del enólogo muerto tras una rinoplastía

Oscar Malla, fiscal investigador del caso del enólogo fallecido tras una rinoplastía.

Los resultados y las conclusiones definitivos de la autopsia, a cargo de profesionales del Cuerpo Médico Forense, serán claves para que el fiscal empiece a definir la investigación.

Podrá determinar si el cirujano plástico tuvo -o no- responsabilidad penal en los procedimientos médicos que derivaron en el fallecimiento del enólogo Bizzotto.

La autopsia aún no ha sido terminada, informaron desde la Fiscalía.

Diario UNO contactó al abogado que representa al cirujano. Ninguno hará declaraciones públicas -dijo- porque la causa está bajo investigación.

La muerte del enólogo es investigada por la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público Fiscal.

El historial médico del enólogo fallecido

En el informe entregado a la Fiscalía de Homicidios, el perito Rodolfo Arnaldo Videla reconstruyó el itinerario médico que comenzó en 2025 y derivó en el fallecimiento del enólogo el 22 de mayo de 2026.

El paciente presentaba un antecedente: Maximiliano Bizzotto había sido operado, durante la infancia. Con el paso del tiempo "desarrolló desviación de tabique, alteración olfativa de importancia y episodios de roncopatía, lo cual afectaba significativamente el desempeño de su labor profesional como enólogo".

había sido operado, durante la infancia. Con el paso del tiempo "desarrolló desviación de tabique, alteración olfativa de importancia y episodios de roncopatía, lo cual afectaba significativamente el desempeño de su labor profesional como enólogo". El 12 de agosto de 2025 se produjo la primera consulta con el cirujano, "quien se promociona como especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, y ofrece una técnica quirúrgica con láser sin alterar membranas. Se programó el procedimiento corrector por la dificultad respiratoria.

El 8 de septiembre de 2025 se realizó la primera cirugía "bajo los estudios pre quirúrgicos correspondientes. Tras el alta inicial, el paciente mostró buena respuesta pero a los pocos días el paciente comenzó a manifestar un cuadro clínico tórpido caracterizado por dolor intenso y halitosis persistente. Ante la consulta, el cirujano indicó lavajes nasales, corticoides, infiltraciones y rotación de esquemas antibióticos. Ante la falta de mejoría, se realizó un cultivo de tejido, que arrojó el diagnóstico de infección por hongos. Se programó una limpieza quirúrgica de urgencia".

La misma se realizó el 15 de diciembre de 2025 y "se constató la presencia de tejido necrótico".

En febrero de 2026, "el cuadro clínico evoluciona desfavorablemente con persistencia del olor fétido y aparición de rinorrea acuosa espontánea (salida de líquido claro/transparente por la nariz, signo clínico altamente sugerente de fístula de líquido cefalorraquídeo). Al consultar nuevamente, el cirujano atribuye el síntoma a los cornetes y programa un nuevo acto quirúrgico. Además, se evidencia una secuela estética indeseada (colapso vestibular o nariz pegada).

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