La música popular argentina y la cultura santafesina sufrieron una pérdida irreparable. Este martes por la tarde se confirmó la muerte de Marcos Camino, fundador, acordeonista y líder histórico de Los Palmeras. El artista tenía 76 años y fue una de las figuras más determinantes para consolidar la cumbia santafesina a escala nacional e internacional.
De qué murió Marcos Camino, el histórico músico y fundador de Los Palmeras
El emblemático acordeonista y fundador de la mítica banda de cumbia santafesina falleció este martes a los 76 años en la ciudad de Santa Fe
Según los informes preliminares de los peritos policiales que intervinieron en la escena, el músico decidió quitarse la vida. El trágico desenlace ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en pleno corazón del barrio Sargento Cabral de la capital provincial, donde funcionaba un estudio de grabación y el centro logístico del conjunto musical.
Amplio despliegue policial en el barrio Sargento Cabral
El hallazgo del cuerpo motivó un inmediato y masivo operativo de las fuerzas de seguridad santafesinas.
Al menos siete patrulleros acudieron a la sede de calle Alvear para preservar la escena. Personal de la Policía provincial, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos de la Policía Científica llevaron a cabo las tareas forenses de rigor para documentar lo ocurrido.
Como parte del protocolo, el tránsito permaneció completamente interrumpido en la intersección de calle Quintana y Alvear. Vecinos, allegados y familiares del acordeonista se acercaron al lugar en medio de muestras de hondo pesar y consternación al conocerse la noticia.
Más de 50 años de gloria, el himno sabalero y su retiro en 2026
Junto a la voz inconfundible de Rubén "Cacho" Deicas, Marcos Camino encabezó la formación de Los Palmeras durante más de medio siglo. Bajo su liderazgo artístico, el grupo trascendió las fronteras de los bailes barriales para instalar sus clásicos en festivales multitudinarios, estadios y celebraciones populares de todo el país.
Uno de los momentos cumbres de su carrera se vivió en noviembre de 2019, durante la final de la Copa Sudamericana en Asunción del Paraguay. La interpretación del tema "Soy Sabalero" ante miles de hinchas de Colón dio la vuelta al mundo y marcó un hito indiscutido en la historia de la banda.
En los últimos años, el proyecto musical atravesó etapas complejas:
- Alejamiento de Cacho Deicas: La salida del cantante histórico derivó en un quiebre en la histórica sociedad artística.
- El retiro de Camino: En este 2026, el propio acordeonista comunicó su decisión de dejar los escenarios tras más de cinco décadas de carrera continua, fundamentando su paso al costado en problemas de salud.
(Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o necesita contención, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 desde CABA y Gran Buenos Aires, o al (011) 5275-1135 desde cualquier punto del país. La línea es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas).
En pocas palabras
- Falleció Marcos Camino: El emblemático acordeonista y fundador de Los Palmeras murió a los 76 años.
- Causa preliminar: Los informes policiales indican que el músico decidió quitarse la vida.
- Legado musical: Lideró la banda durante más de 50 años, consolidando la cumbia santafesina.