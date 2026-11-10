De qué murió Marcos Camino, el histórico músico y fundador de Los Palmeras

Al menos siete patrulleros acudieron a la sede de calle Alvear para preservar la escena. Personal de la Policía provincial, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos de la Policía Científica llevaron a cabo las tareas forenses de rigor para documentar lo ocurrido.

Como parte del protocolo, el tránsito permaneció completamente interrumpido en la intersección de calle Quintana y Alvear. Vecinos, allegados y familiares del acordeonista se acercaron al lugar en medio de muestras de hondo pesar y consternación al conocerse la noticia.

Más de 50 años de gloria, el himno sabalero y su retiro en 2026

Junto a la voz inconfundible de Rubén "Cacho" Deicas, Marcos Camino encabezó la formación de Los Palmeras durante más de medio siglo. Bajo su liderazgo artístico, el grupo trascendió las fronteras de los bailes barriales para instalar sus clásicos en festivales multitudinarios, estadios y celebraciones populares de todo el país.

Uno de los momentos cumbres de su carrera se vivió en noviembre de 2019, durante la final de la Copa Sudamericana en Asunción del Paraguay. La interpretación del tema "Soy Sabalero" ante miles de hinchas de Colón dio la vuelta al mundo y marcó un hito indiscutido en la historia de la banda.

En los últimos años, el proyecto musical atravesó etapas complejas:

Alejamiento de Cacho Deicas: La salida del cantante histórico derivó en un quiebre en la histórica sociedad artística.

La salida del cantante histórico derivó en un quiebre en la histórica sociedad artística. El retiro de Camino: En este 2026, el propio acordeonista comunicó su decisión de dejar los escenarios tras más de cinco décadas de carrera continua, fundamentando su paso al costado en problemas de salud.

(Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o necesita contención, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 desde CABA y Gran Buenos Aires, o al (011) 5275-1135 desde cualquier punto del país. La línea es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas).