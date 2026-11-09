Las infancias tienen su día para festejar los 130 años del Parque General San Martín

Las pérgolas del Parque General San Martín representan uno de los paseos predilectos de los visitantes.

Actividades para los chicos en el Parque General San Martín

Por eso se diseñó una jornada especial destinada a las infancias, donde sean protagonistas los niños y las niñas que habitan y llenan de energía ese espacio tan mendocino cada día.

La cita es este lunes 9 de noviembre, feriado por la visita del Papa León XIV a la Argentina, a partir de las 16, en las instalaciones del Teatro Pulgarcito, con entrada libre y gratuita.

El proyecto musical mendocino Radio Aventura ofrecerá una propuesta de canciones teatralizadas para la infancia en el Parque General San Martín. Foto: Gentileza Radio Aventura

La apertura de la jornada estará a cargo del Laberinto Cuentos, una propuesta de narración oral e interpretación teatral que convierte historias en experiencias de aventura para el público infantil.

Ese escenario al aire libre, ubicado en el corazón del Parque General San Martín, es símbolo de reunión para eventos infantiles.

Radio Aventura: música original para las infancias

El cierre del encuentro infantil este lunes por la tarde contará con la presentación en vivo del proyecto Radio Aventura, una propuesta mendocina de entretenimiento y educación original creada por Alejandro "El Gryngo" Gámez y Nicolás Riquero.

El proyecto nació a partir de canciones originales que dan vida a un universo animado con su propia historia y personajes, de los cuales se desprenden videos y shows en vivo. Radio Aventura fue finalista del programa Naves 2024, organizado por la Universidad Austral y el Banco Macro, junto a otros emprendimientos de todo el país.

La propuesta musical aborda estilos contemporáneos para captar tanto a los más chicos como a los adultos, integrando géneros como rap, rock, punk, indie, afrobeat y trap.

Las canciones infantiles de Radio Aventura tienen miles de visualizaciones en redes. Foto: Gentileza Radio Aventura.

El espectáculo teatral y musical cuenta la historia de Cata y su radio mágica, un viaje en el que la protagonista descubre el poder de la imaginación y la música ante los desafíos del crecimiento. Además busca estimular el aprendizaje a partir de temáticas como la inteligencia emocional, el cuidado del cuerpo, los dinosaurios y la ecología.

Las producciones audiovisuales y musicales del grupo en plataformas digitales como YouTube y Spotify alcanzan cifras de entre 12.000 y casi 75.000 visualizaciones.

El valor de los espacios culturales según los hacedores locales

Para los creadores y directores del proyecto, la participación en este aniversario representa un hito en la vinculación entre los artistas locales y los escenarios públicos.

Al respecto, el director general y compositor Alejandro Gámez señaló: "La propuesta para celebrar el aniversario del Parque General San Martín surge de la Dirección de Parques por querer incluir a las infancias en el festejo del aniversario del parque, haciendo uso de sus espacios para fines artísticos como lo es el Teatro Pulgarcito".

El artista abogó por que se generen propuestas para la infancia todo el año y no sólo en ocasiones especiales: "Los elencos de Mendoza tratamos de hacer todo el uso posible de los espacios culturales para dar a conocer nuestras propuestas, y también hay una gran convocatoria siempre que vienen los proyectos referentes del país como lo son Pequeño Pez, Topa, Luli Pampín, Canticuénticos".

Los chicos de Radio Aventura trabajan para que la música infantil tenga más espacios de promoción. Foto: Gentileza Radio Aventura.

Sin embargo "El Gryngo" Gámez reconoció que "cuesta un poco romper la barrera de esos momentos específicos del año como son la temporada de vacaciones de invierno o la semana del festejo de los jardines o el Día de la Niñez".

El aniversario número 130 del Parque General San Martín se posiciona no solo como un homenaje a su rico pasado fundacional sino también como una apuesta renovada por la cultura, la infancia y la apropiación comunitaria de los espacios públicos mendocinos.

Originalmente concebido bajo el nombre de Parque del Oeste e impulsado por figuras clave como Emilio Civit y diseñado por el célebre paisajista Carlos Thays, el predio representa el pulmón verde más importante de Mendoza.

A lo largo de su centenaria historia, este espacio verde amalgama la naturaleza, el patrimonio arquitectónico y el desarrollo urbano, convirtiéndose en el escenario predilecto de la vida social, deportiva y cultural de la región.