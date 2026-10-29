Rock en el Parque: Mendoza celebra los 130 años del Parque General San Martín a puro rock

El evento se realizará el sábado 7 de noviembre, de 16:00 a 01:00 h, en el predio ubicado frente a las churrasqueras del Parque General San Martín, en la Ciudad de Mendoza. Con entrada completamente libre y gratuita, la iniciativa invita a familias, amigos y amantes de la música a compartir una jornada de celebración en un entorno único.

La programación contará con más de 12 bandas en vivo, en una propuesta artística que recorrerá los grandes clásicos del rock de las décadas de 1980, 1990 y 2000, junto con la participación de bandas y proyectos musicales de Mendoza que presentarán sus propias composiciones, poniendo en valor el talento y la identidad de la escena local.

La programación de Rock en el Parque

Entre las propuestas destacadas estará Turby Waters, banda impulsora y anfitriona de Rock en el Parque, que formará parte de la programación en vivo y acompañará el desarrollo de este encuentro, reafirmando su compromiso con la música y el crecimiento de la escena rockera mendocina.

Además de la música en vivo, el público podrá disfrutar de propuestas gastronómicas y gazebos comerciales, en un espacio pensado para reunir distintas generaciones alrededor del rock, la cultura y el encuentro comunitario.

El evento será el 7 de noviembre de 16:00 a 01:00 frente a las churrasqueras del Parque General San Martín.

Rock en el Parque, auspiciado principalmente por Fm Ayer 98.1, nace como una celebración de la historia, el patrimonio y la vida cultural mendocina, sumando el espíritu del rock a los festejos de los 130 años de un parque que forma parte de la identidad de la provincia.

Una jornada para disfrutar al aire libre, descubrir artistas locales, revivir grandes clásicos y celebrar juntos, con una propuesta de gran convocatoria y acceso gratuito para toda la comunidad.

ROCK EN EL PARQUE | 7 DE NOVIEMBRE | DE 16:00 A 01:00 H

Lugar: Predio frente a las churrasqueras del Parque General San Martín , Ciudad de Mendoza, Argentina.

Predio frente a las churrasqueras del , Ciudad de Mendoza, Argentina. Entrada: Libre y gratuita.

Libre y gratuita. Organiza: Mantineo Producciones.

Mantineo Producciones. Auspicia: Fm Ayer 98.1

El rock, la cultura y Mendoza se encuentran para celebrar 130 años de historia.