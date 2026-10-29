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Trucos de cocina

Truco para desengrasar la freidora de aire con dos ingredientes

Olvídate de los residuos grasosos en tu freidora de aire. Un simple truco con dos ingredientes permite desengrasar el aparato eficientemente

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco de limpieza muy útil para la cocina.

Un truco de limpieza muy útil para la cocina.

Una mancha se puede quitar buscando un truco y siguiendo algunos pasos. En la cocina es en donde más suciedad se junta y donde más debemos limpiar para evitar contaminación o prevenir la llegada de plagas. Los pisos, las piletas, canillas, utensilios y aparatos de la cocina siempre tienen que estar limpios y seguros.

Los electrodomésticos que están en contacto con alimentos suelen juntar grasa, mugre, mal olor y pegotes. La feridora de aire es un ejemplo muy claro. Este apartamento moderno se llena de suciedad cuando cocinamos en él una y otra vez sin realizar una limpieza profundamente.

Para limpiar la grasa de la cocina, se puede realizar un truco: pócasero usando dos ingredientes que seguro tienes en casa. No contaminan, no dañan el material, no son costosos y se pueden conseguir fácilmente.

Quita la grasa en la freidora con un truco.&nbsp;

Quita la grasa en la freidora con un truco.

La freidora de aire se engrasa fácilmente por los alimentos que cocinamos en ella, alimentos que suelen tener grasa animal, aceites o mantecas que van formando una capa costera difícil de lavar. No basta con usar un poco de detergente.

Truco paso a paso para desengrasar la freidora de aire

Es importante evitar productos que puedan dañar el material de la freidora y limpiarla siempre con esponjas o cepillos suaves. Nunca dejes comida dentro por varias horas; lávala luego de cada uso y no metas la cubeta caliente directamente en agua fría.

Para realizar este truco de limpieza vas a necesitar bicarbonato de sodio y una rodaja de limón, dos ingredientes que seguro tienes en casa. El limón ablanda la mugre y el bicarbonato absorbe la grasa.

Dos ingredientes seguros y naturales de limpieza.

Dos ingredientes seguros y naturales de limpieza.

  1. Coloca en la freidora de aire aún caliente una o dos rodajas de limón y calientalas por unos minutos con la cubetacerrada. La idea es que el limón libere vapor y ese vapor de ácido cítrico ablande la suciedad.
  2. Abre la freidora de aire y coloca unas cucharadas de bicarbonato de sodio. Deja que absorba la grasa y se enfríe completamente el recipiente.
  3. Enjuaga con agua fría y refrega con una esponja suave para limpiar toda la grasa. Seca bien la freidora para que no se junte olor a humedad.

Consejos para cuidar la freidora de aire

Nunca hay que sobrecargar la freidora de aire con mucha comida; ese es un primer consejo. Lo recomendable es limpiar el contenedor después de cada uso para que no se acumule la mugre y arruine las próximas preparaciones.

Cuida los electrodom&eacute;sticos para que duren m&aacute;s tiempo y funcionen mejor.

Cuida los electrodomésticos para que duren más tiempo y funcionen mejor.

No mojes los componentes eléctricos al limpiar; evita los utensilios que pueden dañar el material y respeta la ventilación que el aparato necesita para funcionar de manera segura, dejando unos centímetros de espacio en la zona del ventilador.

En pocas palabras

  • Truco casero: Desengrasá tu freidora de aire con bicarbonato de sodio y limón, dos ingredientes económicos y efectivos.
  • Limpieza profunda: El vapor del limón ablanda la grasa, mientras que el bicarbonato la absorbe, facilitando la limpieza.
  • Cuidado del electrodoméstico: Realizá limpiezas regulares y evitá productos abrasivos para prolongar la vida útil de tu freidora.
Resumen generado por Thinkindot AI

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