Truco para desengrasar la freidora de aire con dos ingredientes

Una mancha se puede quitar buscando un truco y siguiendo algunos pasos. En la cocina es en donde más suciedad se junta y donde más debemos limpiar para evitar contaminación o prevenir la llegada de plagas. Los pisos, las piletas, canillas, utensilios y aparatos de la cocina siempre tienen que estar limpios y seguros.
Los electrodomésticos que están en contacto con alimentos suelen juntar grasa, mugre, mal olor y pegotes. La feridora de aire es un ejemplo muy claro. Este apartamento moderno se llena de suciedad cuando cocinamos en él una y otra vez sin realizar una limpieza profundamente.
Para limpiar la grasa de la cocina, se puede realizar un truco: pócasero usando dos ingredientes que seguro tienes en casa. No contaminan, no dañan el material, no son costosos y se pueden conseguir fácilmente.
La freidora de aire se engrasa fácilmente por los alimentos que cocinamos en ella, alimentos que suelen tener grasa animal, aceites o mantecas que van formando una capa costera difícil de lavar. No basta con usar un poco de detergente.
Truco paso a paso para desengrasar la freidora de aire
Es importante evitar productos que puedan dañar el material de la freidora y limpiarla siempre con esponjas o cepillos suaves. Nunca dejes comida dentro por varias horas; lávala luego de cada uso y no metas la cubeta caliente directamente en agua fría.
Para realizar este truco de limpieza vas a necesitar bicarbonato de sodio y una rodaja de limón, dos ingredientes que seguro tienes en casa. El limón ablanda la mugre y el bicarbonato absorbe la grasa.
- Coloca en la freidora de aire aún caliente una o dos rodajas de limón y calientalas por unos minutos con la cubetacerrada. La idea es que el limón libere vapor y ese vapor de ácido cítrico ablande la suciedad.
- Abre la freidora de aire y coloca unas cucharadas de bicarbonato de sodio. Deja que absorba la grasa y se enfríe completamente el recipiente.
- Enjuaga con agua fría y refrega con una esponja suave para limpiar toda la grasa. Seca bien la freidora para que no se junte olor a humedad.
Consejos para cuidar la freidora de aire
Nunca hay que sobrecargar la freidora de aire con mucha comida; ese es un primer consejo. Lo recomendable es limpiar el contenedor después de cada uso para que no se acumule la mugre y arruine las próximas preparaciones.
No mojes los componentes eléctricos al limpiar; evita los utensilios que pueden dañar el material y respeta la ventilación que el aparato necesita para funcionar de manera segura, dejando unos centímetros de espacio en la zona del ventilador.
En pocas palabras
- Truco casero: Desengrasá tu freidora de aire con bicarbonato de sodio y limón, dos ingredientes económicos y efectivos.
- Limpieza profunda: El vapor del limón ablanda la grasa, mientras que el bicarbonato la absorbe, facilitando la limpieza.
- Cuidado del electrodoméstico: Realizá limpiezas regulares y evitá productos abrasivos para prolongar la vida útil de tu freidora.