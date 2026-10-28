Cómo eliminar el moho de las paredes con 1 ingrediente que está en todas las cocinas

Frente a esto, hay un ingrediente que suele encontrarse en todas las cocinas y que es ideal para eliminar el moho de las paredes. Se trata del vinagre y de sus tantas propiedades, que lo hacen ideal no solo para su utilización en la cocina, sino también para otros usos, como el de limpieza.

¿Cómo se utiliza el vinagre contra el moho de las paredes?

Para ser claros, el moho es un tipo de hongo que se origina en lugares abiertos o ambientes húmedos. Dado el caso, puede hacer su aparición sobre las paredes al igual que en otras superficies de nuestro hogar. Por poner en peligro nuestra salud respiratoria y alimentaria, es momento de aplicar un truco de limpieza novedoso hecho a base de vinagre y de otros elementos fáciles de encontrar.