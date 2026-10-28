Sueñan con el Pre Cosquín: la escuela de folclore mendocina que pide una mano para poder viajar

Después de un año marcado por la inauguración en Las Heras de la primera Escuela de Malambo Fantasía de Mendoza y su reciente nominación al prestigioso Martín Fierro de la Danza 2026, la Escuela de Vendimia Chakaymanta atraviesa una compleja realidad económica.
Sin fondos para asistir a la gala nacional ni para festejar su aniversario, la institución lanzó una colecta solidaria por redes sociales para que sus alumnos no pierdan la oportunidad de representar a la provincia en festivales del país.
A través de un video encabezado por su director, Sergio Magallanes, junto a los niños que ensayan a diario, la escuela detalló que debió suspender el viaje a la premiación del Martín Fierro en Buenos Aires (programada para el 6 de diciembre) debido a los elevados costos de tarjeta, hospedaje y traslado. Asimismo, por falta de respuestas operativas y de espacios, cancelaron los festejos de su 54° aniversario previstos para el 7 de noviembre, una celebración que la escuela no puede realizar de forma masiva desde hace 10 años.
Ante la imposibilidad de asistir a la gala porteña y festejar su aniversario, Chakaymanta enfoca todas sus energías en cumplir el sueño competitivo de sus alumnos en el circuito nacional:
- 14 de noviembre: Viaje a Córdoba (2 días).
- 6 de enero: Viaje de la bailarina Julieta Magallanes para competir en el Pre Cosquín (2 días).
- 10 de enero: Viaje del Cuarteto de Malambo a Laborde (7 días).
"Los gastos incluyen pasajes, comidas, vestuario y los viáticos de los músicos. No estamos pidiendo millones; queremos cubrir los costos básicos y la comida para que los chicos puedan presentarse", explicó Magallanes.
Aunque la sede propia cedida en Las Heras liberó a la institución de pagar alquiler e impuestos, permitiendo que las cuotas se destinen sólo a los profesores, los costos de traslado para competencias nacionales superan la escala autogestiva.
¿Cómo colaborar con la Escuela de Vendimia Chakaymanta?
- Objetivo de la colecta: cubrir pasajes, comida, vestuario y viáticos de músicos para que los alumnos de la escuela puedan viajar a competir a Córdoba, al Pre Cosquín y al festival de Laborde entre noviembre y enero.
- Alias para donaciones: chakaymanta.malambo (Cualquier monto suma: "Así sean diez pesos, a nosotros nos va a venir bárbaro", señalan desde la institución).
- Compromiso: la escuela dará a conocer públicamente a cada persona e institución que acerque su colaboración
En pocas palabras
- Escuela Chakaymanta: busca fondos para que sus alumnos viajen a competencias nacionales de danza.
- Eventos clave: incluyen festivales en Córdoba, Pre Cosquín y Laborde entre noviembre y enero.
- Colaboración: se habilitó el alias "chakaymanta.malambo" para recibir donaciones y cubrir gastos básicos.