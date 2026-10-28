Sueñan con el Pre Cosquín: la escuela de folclore mendocina que pide una mano para poder viajar

Sin fondos para asistir a la gala nacional ni para festejar su aniversario, la institución lanzó una colecta solidaria por redes sociales para que sus alumnos no pierdan la oportunidad de representar a la provincia en festivales del país.

La Escuela de Vendimia Chakaymanta pide ayuda a los mendocinos para poder viajar a competir

A través de un video encabezado por su director, Sergio Magallanes, junto a los niños que ensayan a diario, la escuela detalló que debió suspender el viaje a la premiación del Martín Fierro en Buenos Aires (programada para el 6 de diciembre) debido a los elevados costos de tarjeta, hospedaje y traslado. Asimismo, por falta de respuestas operativas y de espacios, cancelaron los festejos de su 54° aniversario previstos para el 7 de noviembre, una celebración que la escuela no puede realizar de forma masiva desde hace 10 años.