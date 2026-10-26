Cuántos limones se deben exprimir para eliminar el moho de los azulejos del baño

La acumulación constante de vapor de agua y la escasa ventilación de tu baño convierten a este ambiente en el espacio perfecto para la proliferación de hongos y moho. Para resolver este inconveniente sin recurrir a químicos agresivos ni gastar dinero de más, existe un truco de limpieza casero que tiene al limón como gran protagonista.
El cítrico no solo funciona como un potente aromatizante natural, sino que gracias a su elevado nivel de ácido cítrico posee propiedades antisépticas y desinfectantes capaces el moho impregnado y combatir la humedad de raíz.
Cuántos limones se necesitan para limpiar el moho del baño
Para llevar a cabo este truco de limpieza y lograr un resultado impecable en las superficies del baño, la cantidad de fruto a utilizar dependerá directamente de la extensión de la zona afectada:
- Para manchas puntuales en azulejos o grifería: alcanzará con exprimir 2 limones medianos.
- Para paredes completas o techos con moho acumulado: se recomienda utilizar entre 4 y 6 limones para obtener una cantidad suficiente de jugo concentrado.
A diferencia de otros métodos industriales, el limón actúa desglosando la estructura orgánica del moho gracias a su PH ácido. Además, deja un aroma fresco en el baño y no desgasta ni erosiona las juntas de los azulejos.
Paso a paso: cómo aplicar el truco del limón en el baño
Aplicar esta solución natural es sumamente sencillo y no requiere de mayores esfuerzos. Para lograr una efectividad máxima, se deben seguir los siguientes pasos:
- Exprimir los limones: extraer el jugo de los limones y colocar el líquido sin diluir dentro de un pulverizador o atomizador limpio.
- Rociar la superficie: pulverizar directamente sobre las manchas de moho en las paredes, techos o uniones de los azulejos.
- Dejar actuar: permitir que el ácido del cítrico trabaje sobre la superficie durante unos 15 a 20 minutos.
- Frotar con cepillo: pasar una esponja o cepillo de cerdas duras para desintegrar los restos de hogo adheridos.
- Enjuagar y secar: enjuagar la zona con agua tibia y pasar un paño seco para retirar el exceso de humedad, factor clave para evitar que el hongo vuelva a salir.
En pocas palabras
- Limón como solución: el ácido cítrico del limón es eficaz contra el moho y la humedad en el baño.
- Aplicación sencilla: se rocía el jugo de limón puro y se deja actuar antes de frotar.
- Cantidad variable: se necesitan entre 2 y 6 limones según la extensión de la zona afectada.