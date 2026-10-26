Cuántos limones se deben exprimir para eliminar el moho de los azulejos del baño

El cítrico no solo funciona como un potente aromatizante natural, sino que gracias a su elevado nivel de ácido cítrico posee propiedades antisépticas y desinfectantes capaces el moho impregnado y combatir la humedad de raíz.

Es común la aparición de moho en los azulejos del baño.

Cuántos limones se necesitan para limpiar el moho del baño

Para llevar a cabo este truco de limpieza y lograr un resultado impecable en las superficies del baño, la cantidad de fruto a utilizar dependerá directamente de la extensión de la zona afectada: