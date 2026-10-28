Tomar café antes de dormir la siesta: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Cuando estamos despiertos, el cuerpo consume energía de forma continua y acumula en el cerebro una molécula llamada adenosina, la cual se adhiere a las neuronas para indicar la sensación de fatiga. Al dormir una siesta breve, el cerebro "limpia" de forma natural esos receptores de adenosina.

Si tomas café antes de dormir, puedes potenciar tu energía.

Por otro lado, la cafeína tarda aproximadamente 20 minutos en ser absorbida por el tracto gastrointestinal y llegar al torrente sanguíneo.

De esta manera, si la persona bebe un espresso e inmediatamente se recuesta a descansar, la infusión no impedirá que concilie el sueño. Al transcurrir los 20 minutos y sonar la alarma, la cafeína entra en acción justo cuando los receptores cerebrales quedaron libres, potenciando el estado de alerta al despertar.

Tal como explica la Sleep Foundation en su análisis especializado sobre las 'coffee naps', esta combinación estratégica entre la higiene del sueño y la cafeína ayuda a maximizar el rendimiento cognitivo y la agudeza mental en comparación con la siesta tradicional o el consumo de café por sí solo.

Paso a paso: cómo hacer una siesta de café de forma correcta

Para que este método funcione adecuadamente y no juegue en contra del reloj biológico, los expertos sugieren seguir una serie de pautas puntuales: