Tomar café antes de dormir la siesta: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas veces ocurre que, lejos de despertar renovado, uno se levanta con pesadez mental y más cansancio del que tenía antes de acostarse. Frente a este problema recurrente, especialistas en salud del sueño comenzaron a recomendar un método que suena contradictorio pero resulta altamente efectivo: ingerir una taza de café instantes antes de tomar la siesta.
Esta técnica, bautizada en el ámbito científico como coffee nap o "siesta de café", se posicionó como el truco definitivo para multiplicar los niveles de energía y combatir la fatiga de la tarde sin interferir en el descanso de la noche.
La explicación científica detrás del truco
Aunque beber una sustancia estimulante justo antes de intentar dormir parece una mala idea, la clave del éxito radica en la biología humana y en los tiempos de respuesta del organismo.
Cuando estamos despiertos, el cuerpo consume energía de forma continua y acumula en el cerebro una molécula llamada adenosina, la cual se adhiere a las neuronas para indicar la sensación de fatiga. Al dormir una siesta breve, el cerebro "limpia" de forma natural esos receptores de adenosina.
Por otro lado, la cafeína tarda aproximadamente 20 minutos en ser absorbida por el tracto gastrointestinal y llegar al torrente sanguíneo.
De esta manera, si la persona bebe un espresso e inmediatamente se recuesta a descansar, la infusión no impedirá que concilie el sueño. Al transcurrir los 20 minutos y sonar la alarma, la cafeína entra en acción justo cuando los receptores cerebrales quedaron libres, potenciando el estado de alerta al despertar.
Tal como explica la Sleep Foundation en su análisis especializado sobre las 'coffee naps', esta combinación estratégica entre la higiene del sueño y la cafeína ayuda a maximizar el rendimiento cognitivo y la agudeza mental en comparación con la siesta tradicional o el consumo de café por sí solo.
Paso a paso: cómo hacer una siesta de café de forma correcta
Para que este método funcione adecuadamente y no juegue en contra del reloj biológico, los expertos sugieren seguir una serie de pautas puntuales:
- Ingerir la dosis adecuada: se recomienda tomar un shot concentrado de café (aproximadamente de 150 a 200 miligramos de cafeína) sin azúcar añadida.
- Beberlo con rapidez: la infusión debe consumirse ágilmente para evitar que el proceso metabólico comience antes de acostarse.
- Programar la alarma a 20 minutos: la duración de la siesta no debe superar los 30 minutos. Exceder ese lapso provoca que el cuerpo entre en fases de sueño profundo, lo que genera desorientación e inercia del sueño al despertar.
- Desconectarse de los dispositivos: aunque no se logre conciliar un sueño profundo durante esos 20 minutos, el simple hecho de cerrar los ojos y mantener el cuerpo relajado aporta los mismos beneficios.
En pocas palabras
- Coffee nap: la siesta de café, un método científico para potenciar energía y combatir fatiga.
- Mecanismo: la cafeína bloquea la adenosina cerebral durante la siesta para un mayor estado de alerta.
- Recomendación: tomar un café y dormir 20 minutos maximiza el rendimiento cognitivo.