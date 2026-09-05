Mendoza vivió una jornada diferente con la llegada de Fatboy Slim, una de las figuras más reconocidas e influyentes de la música electrónica internacional. El DJ y productor británico se presentó en el Club Hípico Mendoza este viernes por la noche/madrugada del sábado y protagonizó un espectáculo que convocó a miles de personas, en una propuesta que combinó música electrónica y una experiencia al aire libre única.
Fatboy Slim en Mendoza: el DJ británico convocó a miles de personas en el Club Hípico para una noche inolvidable
La presentación del británico marcó uno de los grandes acontecimientos de la agenda cultural de 2026 y se realizó en el marco de los festejos por los 130 años del Parque General San Martín.
Con una trayectoria que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la escena electrónica internacional, Fatboy Slim llevó a Mendoza su particular manera de entender la pista de baile: una celebración colectiva atravesada por los clásicos que marcaron su carrera, nuevas sonoridades y una energía que se mantuvo durante toda la noche.
Bajo la producción de Folck Producciones, Produce Crack Mendoza y HÏST Entertainment, la presentación del DJ británico marcó uno de los grandes acontecimientos de la agenda cultural de 2026 y se realizó en el marco de los festejos por los 130 años del Parque General San Martín. El evento reafirmó el lugar que ocupa Mendoza en la escena electrónica, ampliando la oferta de propuestas que conectan a la provincia con los principales circuitos internacionales.
La presentación de Fatboy Slim del viernes 4 de septiembre dio inicio a una serie de eventos, que tendrán como epicentro el Club Hípico Mendoza durante lo que resta del año.
El Club Hípico vibró al ritmo de la música electrónica
La premisa era clara, un viernes diferente en el corazón del Parque General San Martín. Desde las primeras horas de la tarde, el DJ mendocino Alfre Merlo tomó el control de la cabina para dar inicio al encuentro, con un set atravesado por el house y el indie dance.
Luego fue el turno de Lolu Menayed; DJ, productora y una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Con una selección que profundizó el clima de pista, su set mantuvo la energía en ascenso y consolidó la propuesta electrónica del evento.
Comenzada la noche, llegó el momento más esperado: Fatboy Slim tomó el control de la cabina y, con su característico estilo alegre y cercano, sorprendió con una selección musical que recorrió diferentes etapas de su extensa trayectoria. Durante casi tres horas, la multitud bailó sin parar al ritmo de uno de los máximos referentes de la música electrónica.
No faltaron clásicos como "Praise You" y “Right Here, Right Now”, además de los guiños a su amor por la Argentina. Desde las visuales con la figura de Lionel Messi hasta el remix con “Encuentro con un Ángel Amateur”, canción del Indio Solari que el británico preparó especialmente para su gira por Argentina. Un momento que volvió a dejar en evidencia la estrecha conexión de Fatboy Slim con el público argentino.
Una experiencia sensorial como en las grandes capitales
La presentación de Fatboy Slim en Mendoza no solo dejó un encuentro con la música electrónica. Fue una experiencia integral, donde la calidad artística, el nivel de producción, el diseño audiovisual y la propuesta gastronómica y de entretenimiento se combinaron para crear una jornada que trascendió la música.
El evento acercó a Mendoza el espíritu de los grandes festivales internacionales, con una propuesta innovadora, que dialoga entre lo único del paisaje, con las tendencias de las principales capitales del mundo.
En pocas palabras
- Fatboy Slim: El DJ británico brindó un show inolvidable en el Club Hípico Mendoza.
- Celebración: El evento formó parte de los festejos por los 130 años del Parque General San Martín.
- Experiencia: La presentación ofreció música electrónica de primer nivel con una producción de clase internacional.