Dillom viene a Mendoza en octubre

El resultado es un álbum salvaje, divertido y ruidoso, construido a partir de guitarras llevadas al límite, bajos distorsionados, capas de ruido y una producción que convierte la saturación en parte de su lenguaje. El disco dialoga con el post-punk, el rock and roll y la electrónica industrial, mientras Dillom cambia de registro canción tras canción: pasa de la furia al humor, de la provocación a la vulnerabilidad y del grito a algunas de las melodías más emotivas de su carrera.

"La Nueva Violencia" nació a partir de una experiencia colectiva. El álbum fue grabado durante dos semanas en una casa de 1.860 convertida en estudio, donde Dillom compartió el proceso creativo junto a Bernardo Ferrón, Coghlan, Fermín Ugarte, Franco Dolzani y Samuel Shea. La grabación apostó por equipamiento analógico, procedimientos poco convencionales y una búsqueda centrada en capturar la intensidad antes que la prolijidad.

El álbum también reúne colaboraciones de artistas de diferentes escenas y generaciones. Entre ellas aparecen St. Vincent, Sebastian Murphy de Viagra Boys, Dickhead Mehrtens de Amyl and the Sniffers, Miranda! y Juana Aguirre, además de un coro integrado por Juana Rozas, Babeblade y Terra.

A lo largo de sus 14 canciones, Dillom presenta las reglas de un mundo donde todocircula: el deseo, la atención, el dinero y la identidad. “Vedette” y“Super diversión” llevan esa lógica al extremo, con el espectáculo y la búsqueda constante de estímulo como formas de supervivencia; mientras que “Papá se volvió loco”, “Minas” y “Fashion” convierten el consumo, el cuerpo y la apariencia en una gran puesta en escena atravesada por el humor y la exageración. En esta última, el disco dialoga con una tradición del rock argentino que hizo de la ironía, el glamour y la teatralidad una forma de lenguaje, junto a una de esas voces es condidas que el disco decide no revelar del todo.

La nueva etapa de Dillom comenzó incluso antes de que el álbum pudiera escucharse. El lanzamiento estuvo acompañado por una experiencia artística que incluyó transmisiones, intervenciones urbanas, stencils, corpóreos y proyecciones en distintos puntos de Buenos Aires, convirtiendo el universo de “La Nueva Violencia” en una experiencia que trascendió la música.

Tras el lanzamiento, el artista llevó esta nueva etapa al vivo con “Las Noches Violentas”, una serie de presentaciones sold out en Buenos Aires y luego en Ciudad de México.

Después de su presentación en 2024 en el Arena Maipú y en 2025 en el Festival Montaña, Dillom vuelve a Mendoza con el tour “La Nueva Violencia”. Una experiencia en vivo para transitar.