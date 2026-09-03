Leandro Lacerna rinde tributo a Los Redondos en un show íntimo que será grabado en vivo

Una experiencia de grabación con público e entrevista en vivo

El concepto de las "Sesiones Parlante" busca cruzar la barrera entre el escenario y la audiencia. Los artistas locales registran su show en el ambiente cercano de un estudio de ensayo frente a un público reducido, para luego compartir un espacio de intercambio. Todo el material es registrado y editado posteriormente como contenido de difusión.

Además de la música en directo, la jornada incluirá una entrevista abierta a los músicos conduciendo la charla el escritor y gestor cultural Javier Figueroa.

Entradas y reservas

Al tratarse de una experiencia dentro de una sala de ensayo, los cupos son estrictamente limitados. Las reservas e informes se realizan directamente por teléfono al 2616869048, o a través de las cuentas oficiales de Instagram: @sesionesparlante y @faromza.