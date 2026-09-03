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Sábado 5 de septiembre

Leandro Lacerna rinde tributo a Los Redondos en un show íntimo que será grabado en vivo

El sábado 5 de septiembre, la Sala de Ensayo "El Faro" albergará la tercera edición de "Sesión Parlante", un encuentro exclusivo con arreglos propios del repertorio de Patricio Rey y el Indio Solari.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Leandro Lacerna se presenta este sábado con sus Amiguitos de Ricota en la sala de ensayo El Faro.

Leandro Lacerna se presenta este sábado con sus Amiguitos de Ricota en la sala de ensayo El Faro.

El universo ricotero tendrá un encuentro tan especial como exclusivo en la escena local. El próximo sábado 5 de septiembre, a las 20, la Sala de Ensayo "El Faro" abrirá sus puertas para recibir la tercera edición de las "Sesiones Parlante", esta vez con la presentación del proyecto “Leandro Lacerna y sus amiguitos de Ricota”.

La propuesta invita a repasar la mística y el legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a través de versiones y arreglos propios, sumando además un recorrido por composiciones emblemáticas de la etapa solista del Indio Solari.

La banda encargada de llevar adelante este homenaje reúne a destacados nombres de la música mendocina: Leandro Lacerna (guitarra y voz), Analía Soul (voz y teclados), Emiliano Lacerna (voz y guitarra acústica), Paula Casciani (bajo y voz) y Juan Martín León (batería y percusión).

Una experiencia de grabación con público e entrevista en vivo

El concepto de las "Sesiones Parlante" busca cruzar la barrera entre el escenario y la audiencia. Los artistas locales registran su show en el ambiente cercano de un estudio de ensayo frente a un público reducido, para luego compartir un espacio de intercambio. Todo el material es registrado y editado posteriormente como contenido de difusión.

Además de la música en directo, la jornada incluirá una entrevista abierta a los músicos conduciendo la charla el escritor y gestor cultural Javier Figueroa.

Entradas y reservas

Al tratarse de una experiencia dentro de una sala de ensayo, los cupos son estrictamente limitados. Las reservas e informes se realizan directamente por teléfono al 2616869048, o a través de las cuentas oficiales de Instagram: @sesionesparlante y @faromza.

En pocas palabras

  • Tributo a Los Redondos: Leandro Lacerna ofrecerá un show íntimo el 5 de septiembre en la Sala "El Faro".
  • Experiencia única: el evento, parte de "Sesiones Parlante", grabará en vivo versiones propias de Patricio Rey y el Indio Solari.
  • Cupos limitados: las entradas se reservan por teléfono o a través de Instagram en las cuentas de @sesionesparlante y @faromza.
Resumen generado por Thinkindot AI

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