El universo ricotero tendrá un encuentro tan especial como exclusivo en la escena local. El próximo sábado 5 de septiembre, a las 20, la Sala de Ensayo "El Faro" abrirá sus puertas para recibir la tercera edición de las "Sesiones Parlante", esta vez con la presentación del proyecto “Leandro Lacerna y sus amiguitos de Ricota”.
Leandro Lacerna rinde tributo a Los Redondos en un show íntimo que será grabado en vivo
El sábado 5 de septiembre, la Sala de Ensayo "El Faro" albergará la tercera edición de "Sesión Parlante", un encuentro exclusivo con arreglos propios del repertorio de Patricio Rey y el Indio Solari.
La propuesta invita a repasar la mística y el legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a través de versiones y arreglos propios, sumando además un recorrido por composiciones emblemáticas de la etapa solista del Indio Solari.
La banda encargada de llevar adelante este homenaje reúne a destacados nombres de la música mendocina: Leandro Lacerna (guitarra y voz), Analía Soul (voz y teclados), Emiliano Lacerna (voz y guitarra acústica), Paula Casciani (bajo y voz) y Juan Martín León (batería y percusión).
Una experiencia de grabación con público e entrevista en vivo
El concepto de las "Sesiones Parlante" busca cruzar la barrera entre el escenario y la audiencia. Los artistas locales registran su show en el ambiente cercano de un estudio de ensayo frente a un público reducido, para luego compartir un espacio de intercambio. Todo el material es registrado y editado posteriormente como contenido de difusión.
Además de la música en directo, la jornada incluirá una entrevista abierta a los músicos conduciendo la charla el escritor y gestor cultural Javier Figueroa.
Entradas y reservas
Al tratarse de una experiencia dentro de una sala de ensayo, los cupos son estrictamente limitados. Las reservas e informes se realizan directamente por teléfono al 2616869048, o a través de las cuentas oficiales de Instagram: @sesionesparlante y @faromza.
En pocas palabras
- Tributo a Los Redondos: Leandro Lacerna ofrecerá un show íntimo el 5 de septiembre en la Sala "El Faro".
- Experiencia única: el evento, parte de "Sesiones Parlante", grabará en vivo versiones propias de Patricio Rey y el Indio Solari.
- Cupos limitados: las entradas se reservan por teléfono o a través de Instagram en las cuentas de @sesionesparlante y @faromza.