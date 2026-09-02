El sábado 5 de septiembre a las 20 Kapanga se presenta en Mendoza. Será en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad) a las 20. Las primeras tres preventas están agotadas, pero todavía está vigente la cuarta preventa en EntradaWeb. El show contará con la actuación de la banda invitada Hidalgo y sus Galácticos.
Kapanga en Mendoza festeja 30 años con un show en el Bustelo
La banda celebrará tres décadas de ruta, música y escenarios con un recital imperdible.
Kapanga: canciones que no envejecen y fiestas que nunca terminan
Tres décadas después de su nacimiento, Kapanga sigue demostrando que la fiesta no tiene fecha de vencimiento. Con canciones que atravesaron a distintas generaciones y una identidad construida a fuerza de escenarios y encuentros con su público, la banda llega a este aniversario atravesando uno de los momentos más especiales de su carrera.
La gira “30 Años” encuentra al grupo repasando su historia, pero también reafirmando su vigencia. El reciente show en el Estadio Obras, con entradas agotadas y la participación de invitados como Milo J y Bándalos Chinos, fue una muestra del lugar que Kapanga continúa ocupando en la música argentina y del vínculo inquebrantable que mantiene con su público.
En el marco de esta celebración, también presentó nuevas versiones de algunas de sus canciones junto a artistas de distintas generaciones, entre ellos Damas Gratis, Los Caligaris, Los Estrambóticos, Bándalos Chinos y Milo J. A esta serie de encuentros se sumó recientemente Guillermo Bonetto, cantante de Los Cafres, quien participó junto a Kapanga en una nueva versión de “Hoy Reggae”, una canción de los primeros años de la banda. El lanzamiento forma parte de los adelantos del próximo disco que Kapanga prepara en el marco de sus 30 años.
Hablar de Kapanga es hablar de una banda que construyó una identidad propia a partir de la convivencia entre el rock, el ska, el cuarteto y el humor, con un repertorio que atravesó generaciones y se convirtió en parte del cancionero popular argentino. A 30 años de su nacimiento, el grupo mantiene vigente esa identidad y continúa ampliando su historia con nuevas canciones, colaboraciones y escenarios por conquistar.
Kapanga no mira solamente lo que dejó atrás: sigue escribiendo una historia que, lejos de terminar, todavía tiene mucho por delante.
En pocas palabras
- Kapanga festeja: La banda celebra sus 30 años de trayectoria con un recital imperdible en Mendoza.
- Show y Entradas: El concierto será en el Auditorio Ángel Bustelo y la cuarta preventa ya se encuentra disponible.
- Novedades: La celebración incluye nuevas versiones de canciones y el lanzamiento de adelantos de su próximo disco.