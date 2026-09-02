Kapanga en Mendoza festeja 30 años con un show en el Bustelo

En el marco de esta celebración, también presentó nuevas versiones de algunas de sus canciones junto a artistas de distintas generaciones, entre ellos Damas Gratis, Los Caligaris, Los Estrambóticos, Bándalos Chinos y Milo J. A esta serie de encuentros se sumó recientemente Guillermo Bonetto, cantante de Los Cafres, quien participó junto a Kapanga en una nueva versión de “Hoy Reggae”, una canción de los primeros años de la banda. El lanzamiento forma parte de los adelantos del próximo disco que Kapanga prepara en el marco de sus 30 años.

Hablar de Kapanga es hablar de una banda que construyó una identidad propia a partir de la convivencia entre el rock, el ska, el cuarteto y el humor, con un repertorio que atravesó generaciones y se convirtió en parte del cancionero popular argentino. A 30 años de su nacimiento, el grupo mantiene vigente esa identidad y continúa ampliando su historia con nuevas canciones, colaboraciones y escenarios por conquistar.

Kapanga no mira solamente lo que dejó atrás: sigue escribiendo una historia que, lejos de terminar, todavía tiene mucho por delante.