El domingo 13 de septiembre, Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza) recibirá por primera vez a La H No Murió, el proyecto integrado por Claudio O'Connor, Tano Romano, Karlos Cuadrado y Javier Rubio, que mantiene vivo el espíritu de Hermética y celebra los 35 años de Ácido Argentino, uno de los discos más importantes en la historia del heavy metal argentino. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).
La H no Murió: el legado de Hermética llega a Mendoza
La mítica banda llega para celebrar los 35 años de "Ácido Argentino" al Arena Maipú. Entradas disponibles.
El heavy metal argentino sigue sonando y la nueva gira de La H No Murió da cuenta del presente y la resistencia del género. Los clásicos mantienen una vigencia que trasciende el paso del tiempo y la banda liderada por Tano Romano llega a Mendoza con un espectáculo que rinde homenaje a "Ácido Argentino" (1991), el segundo álbum de estudio de Hermética, que cambió la historia del género en el país.
La gira conmemorativa de los 35 años comenzó este año con dos funciones agotadas en el Teatro Flores y continúa recorriendo Argentina, Latinoamérica y Europa. El gran presente de la banda quedará registrado además en un nuevo álbum en vivo, que será grabado en el Microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, consolidando este momento histórico del proyecto.
La H no Murió, el legado de Hermética
Integrada por Claudio O'Connor (voz), Tano Romano (guitarra), Karlos Cuadrado (bajo) y Javier Rubio (batería), La H No Murió revive en vivo la fuerza de canciones que marcaron a generaciones enteras y que siguen encontrando nuevos seguidores gracias a la vigencia de sus letras y su potencia musical. El proyecto nació para mantener vivo el legado de Hermética, grupo fundado por Ricardo Iorio en 1988. Hoy se ha convertido en una de las propuestas más convocantes del metal nacional.
La del domingo 13 de septiembre en el Arena Maipú Stadium será la primera presentación de La H No Murió en la provincia y una oportunidad para volver a escuchar en vivo un álbum considerado una obra fundamental del heavy argentino.
Produce: PowerPlay.
En pocas palabras
- La H No Murió: celebra los 35 años de "Ácido Argentino" en Mendoza.
- La banda integrada por miembros de Hermética actuará en el Arena Maipú Stadium.
- Las entradas se encuentran disponibles en Ticketek.com.ar y la boletería del Arena.