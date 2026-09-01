La H no Murió: el legado de Hermética llega a Mendoza

El heavy metal argentino sigue sonando y la nueva gira de La H No Murió da cuenta del presente y la resistencia del género. Los clásicos mantienen una vigencia que trasciende el paso del tiempo y la banda liderada por Tano Romano llega a Mendoza con un espectáculo que rinde homenaje a "Ácido Argentino" (1991), el segundo álbum de estudio de Hermética, que cambió la historia del género en el país.

La H no murió celebra 35 años de "Ácido Argentino".

La gira conmemorativa de los 35 años comenzó este año con dos funciones agotadas en el Teatro Flores y continúa recorriendo Argentina, Latinoamérica y Europa. El gran presente de la banda quedará registrado además en un nuevo álbum en vivo, que será grabado en el Microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, consolidando este momento histórico del proyecto.