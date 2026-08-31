"Soda Sinfónico": el nuevo espectáculo de Música para Volar llega a Mendoza

José Matteucci en batería y voz.

Alexis Thompson en guitarra.

Julieta Sciasci en bajo y voz.

Bruno Moreno en piano, quien además es el responsable de los arreglos para orquesta y coro.

Con más de una década de trayectoria, el grupo desarrolla giras permanentes por Argentina y Latinoamérica con espectáculos sinfónicos, de cámara y eléctricos dedicados a grandes compositores del rock nacional como Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta.

"Soda Sinfónico": un espectáculo conceptual

"Partimos de la premisa de que todo recital es un ritual. En el proceso de creación de este espectáculo nos propusimos profundizar en el misterio de estos encuentros en los que un grupo de personas nos reunimos para dejar que la música nos transforme", expresó José Matteucci, cantante y baterista de la banda.

"Cuando armamos este show, fuimos imaginándolo como una gran invitación a vivir un sueño, a redescubrir esas melodías tan queridas y su capacidad de contarnos historias fascinantes", agregó.

La propuesta se desarrolla como un relato conceptual donde cada obra se enlaza con la siguiente a través de una cuidada puesta escénica. El espectáculo incorpora además un diseño audiovisual realizado por Fernando Burgo y Hernán Roperto, quienes combinan videoinstalaciones especialmente desarrolladas con imágenes captadas y procesadas en tiempo real sobre el escenario.

Una experiencia sonora única

La identidad de "Soda Sinfónico" nace de los arreglos originales de Bruno Moreno, donde conviven la fuerza de una banda de rock con la riqueza tímbrica de una orquesta y un coro polifónico. Cuerdas, maderas, metales, piano, guitarras, bajo, batería y voces construyen una amplia paleta sonora que alterna momentos de gran intimidad con imponentes pasajes orquestales.

El resultado es una experiencia inmersiva que respeta profundamente la esencia de la obra de Soda Stereo y, al mismo tiempo, la proyecta hacia nuevos paisajes musicales.

Tras más de diez años de trayectoria, los espectáculos orquestales de Música para Volar ya convocaron a más de 800 instrumentistas en escenarios de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, consolidando una propuesta artística que busca generar experiencias integrales y memorables para el público.

Música para Volar presenta "Soda Sinfónico"