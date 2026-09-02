Luego de su presentación en Buenos Aires, donde realizó dos funciones en Rondeman Abasto y generó una gran repercusión en medios porteños, la obra “Comodoro 3,14. No ha lugar a la verdad” regresa a Mendoza para reencontrarse con su público. La pieza teatral se presentará el domingo 13 de septiembre a las 20 en el Teatro Sportsman (Paso de los Andes 1634, Godoy Cruz), con entradas limitadas disponibles a través de Entradaweb.
De Mendoza a Buenos Aires y de regreso: "Comodoro 3,14..." vuelve a escena
La sátira teatral escrita por Alejandro Poquet y dirigida por Graciela Lopresti regresa a Mendoza luego de agotar su primera función, recibir un reconocimiento del Senado de la Nación y presentarse con repercusión en Buenos Aires.
Una sátira sobre el universo judicial
Escrita por el abogado y escritor Alejandro Poquet y dirigida por Graciela Lopresti, "Comodoro 3,14. No ha lugar a la verdad" propone una mirada ácida e irónica sobre el universo judicial argentino, inspirada en el juicio que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Enmarcada en la tradición de la comedia clásica, con guiños a Aristófanes, la puesta recurre a la farsa para exponer las contradicciones y los absurdos del sistema: jueces y fiscales que intercalan anécdotas futboleras, un tratamiento disparatado de las pruebas y alegatos desopilantes que derivan en una condena que desconcertaría al propio Aristófanes.
Con actuaciones de Dardo Boggia, Hugo Marsala, Beto Lisanti y Julieta Gentile, la obra propone una experiencia en la que sorpresa, risa y bronca se entremezclan durante una hora de función, invitando al espectador a mirar, cuestionar y sacar sus propias conclusiones.
Una obra que sigue creciendo
El regreso a Mendoza encuentra a "Comodoro 3,14..." en un momento especial de su recorrido. Tras su estreno en el Teatro Selectro, donde reunió alrededor de 430 espectadores y agotó su primera función, la producción mendocina recibió una distinción del Senado de la Nación por su aporte a la cultura, la libertad de expresión y la reflexión sobre las instituciones republicanas.
Durante el acto realizado en la Legislatura de Mendoza, recibieron el reconocimiento el autor de la obra, Alejandro Poquet, la directora Graciela Lopresti y el elenco integrado por Dardo Boggia, Hugo Marsala, Beto Lisanti y Julieta Gentile.
De Mendoza a Buenos Aires
A poco más de tres meses de su estreno, la obra dio un nuevo paso en su recorrido con dos funciones en Rondeman Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires, los días 28 y 29 de agosto. La llegada a la capital estuvo acompañada por entrevistas y notas en medios de alcance nacional, que pusieron el foco en una producción nacida en Mendoza que aborda, desde el humor y la sátira, temas vinculados al funcionamiento de la Justicia y las instituciones.
Ahora, "Comodoro 3,14..." vuelve a la provincia que la vio nacer para una nueva función, en una oportunidad para que el público mendocino pueda reencontrarse con una obra que continúa ampliando su recorrido.
En pocas palabras
- Sátira judicial: "Comodoro 3,14..." regresa a Mendoza tras exitosa presentación en Buenos Aires.
- Reconocimiento nacional: La obra recibió una distinción del Senado de la Nación por su aporte a la reflexión institucional.
- Próxima función: La pieza teatral se presentará el domingo 13 de septiembre a las 20 en el Teatro Sportsman.