De Mendoza a Buenos Aires y de regreso: "Comodoro 3,14..." vuelve a escena

Con actuaciones de Dardo Boggia, Hugo Marsala, Beto Lisanti y Julieta Gentile, la obra propone una experiencia en la que sorpresa, risa y bronca se entremezclan durante una hora de función, invitando al espectador a mirar, cuestionar y sacar sus propias conclusiones.

Una obra que sigue creciendo

El regreso a Mendoza encuentra a "Comodoro 3,14..." en un momento especial de su recorrido. Tras su estreno en el Teatro Selectro, donde reunió alrededor de 430 espectadores y agotó su primera función, la producción mendocina recibió una distinción del Senado de la Nación por su aporte a la cultura, la libertad de expresión y la reflexión sobre las instituciones republicanas.

Durante el acto realizado en la Legislatura de Mendoza, recibieron el reconocimiento el autor de la obra, Alejandro Poquet, la directora Graciela Lopresti y el elenco integrado por Dardo Boggia, Hugo Marsala, Beto Lisanti y Julieta Gentile.

Reconocimiento legislativo de la obra a Alejandro Poquet.

De Mendoza a Buenos Aires

A poco más de tres meses de su estreno, la obra dio un nuevo paso en su recorrido con dos funciones en Rondeman Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires, los días 28 y 29 de agosto. La llegada a la capital estuvo acompañada por entrevistas y notas en medios de alcance nacional, que pusieron el foco en una producción nacida en Mendoza que aborda, desde el humor y la sátira, temas vinculados al funcionamiento de la Justicia y las instituciones.

Ahora, "Comodoro 3,14..." vuelve a la provincia que la vio nacer para una nueva función, en una oportunidad para que el público mendocino pueda reencontrarse con una obra que continúa ampliando su recorrido.