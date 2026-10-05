Fue a sacarse las muelas del juicio, se complicó la cirugía y todo termino en tragedia

Con el correr de los minutos, la aparente normalidad del procedimiento se quebró de golpe. El movimiento atípico de paramédicos y unidades de emergencia encendió las alarmas dentro del dentista.

El profesional quiso abarcar dos roles y todo se complicó.

Al irrumpir en el área clínica, los familiares presenciaron desesperados cómo los socorristas intentaban reanimar al menor mediante maniobras de RCP, y se constató su fallecimiento poco después.

La demanda y los cuestionamientos al dentista

Meses más tarde del suceso, la familia decidió llevar el caso a la justicia mediante una demanda por mala praxis contra el cirujano maxilofacial Bryan W. McLelland y la clínica involucrada.

De acuerdo con los documentos presentados por la representación legal, el profesional asumió simultáneamente los roles de cirujano y anestesiólogo durante la cirugía para recortar costos. Ahí estuvo el problema.

Los informes periciales y los argumentos de la parte acusadora señalan que, tras suministrar la anestesia, el adolescente sufrió una reacción adversa que provocó el cierre repentino de sus vías respiratorias.

Este dramático episodio reabrió el debate en torno a los protocolos de seguridad en intervenciones ambulatorias y la necesidad de contar con especialistas dedicados exclusivamente a cada tarea.