Fue a sacarse las muelas del juicio, se complicó la cirugía y todo termino en tragedia

Un joven estudiante de tan solo 17 años acudió al dentista con la expectativa de solucionar una molestia común, pero jamás imaginó que esa cirugía, normal para muchas personas, lo llevaría a la muerte.
La tragedia ocurrió el pasado 24 de junio de 2024 en las instalaciones de la clínica Liberty Oral and Facial Surgery, situada en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, Estados Unidos.
El día fatídico en el quirófano
El adolescente, identificado como Erik Edge, ingresó al establecimiento acompañado por su padre, Mark Edge, quien aguardaba en la sala de espera confiando en la rapidez de una extracción de muelas común y corriente.
Con el correr de los minutos, la aparente normalidad del procedimiento se quebró de golpe. El movimiento atípico de paramédicos y unidades de emergencia encendió las alarmas dentro del dentista.
Al irrumpir en el área clínica, los familiares presenciaron desesperados cómo los socorristas intentaban reanimar al menor mediante maniobras de RCP, y se constató su fallecimiento poco después.
La demanda y los cuestionamientos al dentista
Meses más tarde del suceso, la familia decidió llevar el caso a la justicia mediante una demanda por mala praxis contra el cirujano maxilofacial Bryan W. McLelland y la clínica involucrada.
De acuerdo con los documentos presentados por la representación legal, el profesional asumió simultáneamente los roles de cirujano y anestesiólogo durante la cirugía para recortar costos. Ahí estuvo el problema.
Los informes periciales y los argumentos de la parte acusadora señalan que, tras suministrar la anestesia, el adolescente sufrió una reacción adversa que provocó el cierre repentino de sus vías respiratorias.
Este dramático episodio reabrió el debate en torno a los protocolos de seguridad en intervenciones ambulatorias y la necesidad de contar con especialistas dedicados exclusivamente a cada tarea.
En pocas palabras
- Tragedia: un adolescente de 17 años murió tras una cirugía de muelas del juicio.
- Imprudencia: el dentista actuó como cirujano y anestesiólogo, incumpliendo protocolos.
- Demanda: la familia del joven inició acciones legales por presunta mala praxis.